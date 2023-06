Študenti praktizujú unikátny spôsob pestovania zeleniny na dvanástich poliach v tvare kruhu. Dominujú im štyri otočné ramená na elektrický pohon. Mladí poľnohospodári zasadili a zasiali zdravú a obľúbenú zeleninu.

Zdravé dobroty

Prvý jarný šalát a cibuľka putovali do jedálne SPŠ dopravnej v Košiciach. Do ďalších štyroch školských jedální a rovnakého počtu zariadení sociálnych služieb v Košickom kraji smeruje aj hrášok, cukety, fazuľka, cvikla, mrkva, zeler, paradajky či cibuľa.

Chcú bio certifikát

V Pribeniku sa snažia o to, aby ich zelenina dostala certifikát BIO kvality. Znamená to, že plodiny z modelovej školskej farmy už budú môcť používať označenie bio zelenina. Mladí pestovatelia, ktorí si spolu s majstrami odbornej výchovy vyskúšali na poliach moderné, ale k prírode šetrné pestovanie, veria, že k ich úspechu prispeje aj počasie, to znamená, že zaprší v pravý čas a slnko bude svietiť tiež vtedy, keď bude potrebné.

