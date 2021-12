Vianoce prežívajú radostne! Ich zvyky sa od väčšinového obyvateľstva veľmi nelíšia. No pre väčšinu z nich sú oveľa chudobnejšie. Avšak pre tých, ktorí netrpia finančnou núdzou, sú omnoho okázalejšie. Niektorí sú v tento čarovný čas takí štedrí, že ostatní by nad tým iba otvárali oči! Máme dôkaz.

Rómovia musia svoju šikovnosť dokazovať dvojnásobne viac, ako majorita. A keď sa im to podarí, vedia si úspech poriadne užiť a doprajú si! Tak, ako rodina olašského Róma Ladislava Baláža (56) z Prešova, ktorý spolu s rodinou žije a podniká už 20 rokov v Anglicku. So svojou dnes už zosnulou manželkou Zlaticou, ktorú všetci v rodine volali Ťumy (†53), si na Vianoce vždy pripravili pre nich čarovnú atmosféru.

Balážovci sa na Vianoce vždy hostili spolu s rodinam ich detí. Rodinná súdržnosť je pre nich dôležitá. Nechýbala pri tom honosná výzdoba, stoly sa pod jedlom prehýbali. Jeho žena milovala zlato a ním ich domácnosť doslova hýrila. Pozrite sa v GALÉRII, akého Mikuláša Ladislavovej vnučke nedávno pripravili. Toľko sladkostí pokope ste ešte určite nevideli!

Rómovia dodržiavajú podobné zvyky ako ostatní. "Veľký rozdiel nie je. Rómovia si prebrali zvyky Slovákov," vraví prekladateľka Erika Godlová. Varia podobné jedlá, no závisí to od regióny a konfesie. "My máme bobaľky, kapustnicu, rybu. A u nás sa robila aj plnená kyslá kapusta," dodáva s tým, že v minulosti sa v muzikantských rodinách Štedrý večer považoval za pracovný. "Dnes už to tak nie je. A kedysi chodili na dedinách po domoch hrávať. A z toho, čo priniesli domov, z toho mali na druhý deň raňajky," opisuje časy mladosti svojho otca Františka, ktorý roky pôsobil ako riaditeľ sabinovského gymnázia.

Bohužiaľ, v chudobných rómskych osadách na Vianoce nie je z čoho nielen dať, ale už ani zobrať. "Nie všetci majú na darčeky pod stromček. Ostatní dodržiavajú všetko tak, ako väčšina Slovákov. Ale u nás musí byť plný stôl a nesmie chýbať nič - aby na ďalší rok bolo dostatok všetkého," vysvetľuje Florián Giňa, starosta obce Jarovnice s najväčšou rómskou osadou na Slovensku.

FOTOGRAFIE Z HONOSNÉHO POHREBU, KTORÝ VYSTROJIL LADISLAV BALÁŽ SVOJEJ ZOSNULEJ ZLATICI A AKO BÝVA VDOVEC SO ZLATOU ŠPIČKOU NA TOPÁNKACH SI MÔŽETE POZRIEŤ NA TOMTO ODKAZE.

Anketa Páči sa vám vianočná výzdoba Balážovcov? Áno 0% Nie 67% Je to vec vkusu, podstatné je, že sa to im páči 33% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: