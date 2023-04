Hanka (19) bola usmievavou a milou tínedžerkou, ktorú bavil futbal. Náhla a absurdná príhoda pred dvomi rokmi obrátila jej život naruby. Vo chvíli, keď sa smiala, upadla do bezvedomia. Jej srdce sa v tom momente zastavilo a takmer prišla o život.

Prežila náhlu srdcovú smrť! Srdiečko futbalistke Hanke Koreňovej (19) zlyhalo vo chvíli, keď sa smiala. Zradilo ju v jedinom okamihu, no cesta späť k plnému zdraviu potrvá ešte veľmi dlho.

Nešťastná udalosť zasiahla tínedžerku vo chvíli, keď sa ako miliónkrát predtým zo srdca smiala a tešila blízkych svojím zvonivým smiechom. V sobotu 24. apríla predvlani bola u babky v Úbreži blízko Sobraniec, kde Koreňovci žijú. Bolo to v čase covidovej pandémie. Hanka problém so srdcom nikdy nemala, no mala horšiu imunitu, je reumatička a alergická na lepok. Jej babka sa zo zdravotných dôvodov nemohla dať zaočkovať a preto boli v tomto čase v spoločnej izolácii. Na víkend k nim prišiel o rok starší brat Števo, s ktorým vtipkovala. Smiala sa, zatlieskala.

Hanka rada trávila čas u svojej babky, starala sa o všetky domáce zvieratá - psa, mačku, sliepky. Zdroj: archív E.K.

