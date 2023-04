Zbesilá jazda nepozorného vodiča stála život nevinného človeka! K svojej rodine sa už nikdy nevráti 56-ročná žena. Na videu zverejnenom na internete vidno, ako do nej vpálil Mercedes, ktorý prešiel do protismeru. Auto mal podľa našich informácií šoférovať bývalý starosta.

Nehoda sa stala v utorok ráno krátko po 7:30 hodine na štátnej ceste I/16 v katastri obce Hrhov. Podľa doterajších predbežných informácií došlo z doposiaľ nezistených príčin k čelnej zrážke dvoch áut.

Z videa zverejneného na internete zaznamenaného autom jazdiacim za Mercedesom vyplýva, že vodič luxusného auto prešiel do protismeru, zišiel mierne z cesty do priekopy a následne sa vrátil na cestu a narazil do auta idúceho oproti. Či pri nehode zohrával rolu aj alkohol je otázne. Na videu totiž vidieť, že vodič pred samotnou zrážkou vyšiel z pruhu viackrát.

Po zrážke začala Škoda Fabia horieť. Šesťdesiatšesťročný vodič Škody Fabie a 49-ročný vodič Mercedesu boli na mieste nehody ošetrení posádkou rýchlej zdravotníckej pomoci a prevezení na ďalšie ošetrenia do nemocnice. "Vzhľadom na rozsah zranení vodičov nebolo možné podrobiť dychovej skúške, preto im bol na zistenie prítomnosti alkoholu prípadne iných omamných látok v ich organizme odobratý biologický materiál,” informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

V škodovke sedela ako spolujazdkyňa 56-ročná žena. Tá, žiaľ, zraneniam, ktoré utrpela pri dopravnej nehode, na mieste podľahla.

K dokumentovaniu dopravnej nehody policajti privolali aj znalca z odboru cestná doprava. V tom čase bola štátna cesta I/16 v katastri obce Hrhov uzavretá v oboch smeroch na nevyhnutne potrebný čas. Rožňavský policajný vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví. "Ako presne k tejto tragédii došlo, kto bol jej vinníkom aj jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, preto bližšie informácie nateraz nie je možné, aj s úctou k pozostalým, poskytnúť,” dodala Ivanová.

