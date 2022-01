Schuster priznal, že žiadna oslava aj s ohľadom na situáciu s covidom a opatreniami sa nekoná.

Telefonát nenahradí osobné stretnutie

"Teraz som doma s dcérou Ingrid, večer príde syn Peter s rodinou, nikto viac. Je mi smutno, že nemôžeme oslavovať tak, ako to u nás bývalo zvykom, keď prišli na Troch kráľov moji najlepší priatelia, aby sme nielen oslávili moje narodeniny, ale aj pospomínali a porozprávali sa. Teraz to nahrádzame telefonátmi, ale nie je to ono. Darmo, osobné stretnutie je predsa len niečo viac," povzdychne si.

Vtipné prirovnanie

Po chvíľke ironicky poznamená, že je vo väzení ako Dalibor Vrána (postava z komédie Vrchní, prchni! - pozn. red.). "Len ja som na rozdiel od neho dobrovoľne zatvorený doma. A kým on sa učil hrať na husle, ja píšem a nahral som vianočnú pieseň v latinčine. Aby to bolo tak, ako to má byť, konzultoval som dokonca výslovnosť s predstaviteľmi Košického arcibiskupstva," smeje sa prezident.

Kniha o drienkovici

Prezradil, že sa nenudí, stále pracuje na knihe Štyri generácie Schusterovcov cez vnútrozemie Brazílie i tej o talianskych renesančných maliaroch. "Potrebujem však ešte doplniť nejaké zábery a dokrútky, lenže neopovážim sa teraz vycestovať. Preto, aby som nejako vyplnil čas, začal som písať knihu o tom, ako vznikla moja povestná drienkovica s názvom Schusterovka," prezrádza niečo zo svojej spisovateľskej kuchyne.