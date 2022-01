Michal Pavela (55) bol spolužiakom Lučanského v Základnej škole v Štrbe.

Spojila ich kynológia

„Nechodili sme do jednej triedy, keďže Milan bol odo mňa mladší o 4 roky, ale po istom čase nás dal dokopy spoločný koníček - kynológia. On mal vtedy pätnásť, ja devätnásť. Prihlásili sme sa do miestneho klubu a venovali sa výcviku služobných psov. Kamarátstvo sa rokmi utužilo, sadli sme si povahovo i ľudsky. Chodili sme na diskotéky a musím povedať, že páčili sa nám aj rovnaké typy dievčat,“ loví Michal v spomienkach.

Dovolenka vo štvorici

Hoci ich štúdium a neskôr pracovné povinnosti rozdelili, kamarátstvo sa tým neskončilo. „Keď sa Milan zasnúbil s Martinou a ja som chodil so svojou, dnes už manželkou Marikou, sme sa vo štvorici vybrali na prvú naozajstnú dovolenku. Bolo to v roku 1990 a boli sme na Počúvadle,“ spomína Michal.

Všetci štyria si vraj veľmi dobre rozumeli. „Určite by nikto z nás nešiel na dva týždne s človekom, s ktorým si nesedí a to ešte vtedy, keď je tam so svojím dievčaťom. V tom istom roku sa Milan oženil a mňa si vybral za svedka. O rok som skočil do manželského chomúta aj ja a Lučanskí tiež boli na našej svadbe,“ hovorí.

Obranný postoj

Hoci neskôr každému z nich pribudli aj rodičovské povinnosti, kontakty nespretrhali. Lučanský často navštevoval svoje rodisko a nikdy neobišiel ani Pavelovcov. „Stále sme si mali čo povedať. On síce pôsobil na fotografiách veľmi prísne, málokedy sa usmieval, ale ja som to vždy vnímal len ako jeho obranný postoj. Nebol z tých, ktorí sa okamžite s každým družia, nepripustil si hocikoho k telu. Určite to nebola pýcha, len opatrnosť.