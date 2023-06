Namiesto pomoci hádžu polená pod nohy! Viacerí podnikatelia z východného Slovenska sa sťažujú na zvláštne praktiky úradníkov z ministerstva hospodárstva (MH). Peniaze zo schválených projektov im odmietajú vyplatiť a šikanujú ich absurdnými kontrolami, niektoré trvajú už 5 rokov. Hrozí im preto krach, jeden z nich natrvalo odchádza žiť do zahraničia!

Ministerská kontrola, ktorá má trvať mesiac, sa už v niektorých prípadoch natiahla aj na päť rokov! Pritom Systém riadenia európskych štrukturálnych investičných fondov, podľa ktorého sa má kontrola ukončiť do 30 dní, sa vzťahuje na všetky štáty Európskej únie. Ide o neskutočnú záťaž pre kontrolované subjekty, ktoré boli úspešné v europrojektoch. Minuli svoje peniaze na kúpu strojov či technológií alebo dlhujú svojim subdodávateľom a preplatené to z eurofondov stále nemajú.

Peniaze, o ktoré žiadali vo svojich úspešných projektoch, sú na podporu podnikateľov v znevýhodnených regiónoch. Keby vedeli vopred, že to takto dopadne a čakajú ich absurdné kontroly, obrátili by sa radšej na komerčné banky a už by mali úvery aj splatené. “Toto nie je podpora podnikania, ale deštrukcia,” vraví Juraj Till z Občianskeho združenia Za transparentné eurofondy, ktorý sa zároveň venuje konzultačnej a poradenskej činnosti pri príprave projektov. Pritom k 15. júnu má Slovensko nevyčerpaných 4,1 miliardy eur: “No na mzdy týchto ministerských úradníkov sú vyčerpané na 96-percent."

Podnikatelia opisujú, ako prebieha kontrola zo strany ministerských úradníkov. Tí pricestujú na východ, privedú so sebou súdnych znalcov a začína tortúra s nezmyselnými kontrolami a meraniami strojov, či náhodou nie sú o centimeter menšie alebo či stroj vyrobí za minútu 70 zubných pást alebo 90. Teda hľadanie absurdných chýb. Jedným zo záverov bolo, že bol nesprávny typ písma na štítku alebo že nebol pripevnený zváraním, ale iba prilepením. Dokonca vznikla potýčka s kontrolórom, ktorý skákal do bitky a vyhrážal sa kontrolovaným väzením.

Pozrite si VIDEOZÁZNAM zachytávajúci neadekvátne správanie kontrolóra>>>

Jeden z podnikateľov sa rozhodol po tejto skúsenosti zo Slovenska odísť natrvalo. “Všetko predávam, nechcem žiť v tejto krajine. Presúvam si firmy, zamestnancov a celú výrobu do zahraničia, mimo únie,” vraví Peter Sova. Má firmy v Českej republike aj v Poľsku, a preto má aj odtiaľ skúsenosti s čerpaním eurofondov. “Tam to vyzerá úplne inak. Na ministerstvách s vami prekonzultujú projekt, vychádzajú vám v ústrety, prevádzku navštívia nie za účelom kontroly, ale ako čo najvýhodnejšie čerpať peniaze, sú proaktívni a ich zmyslom je naplniť výrobné kapacity, vytváranie pracovných miest a aby to fungovalo a nemusel sa ani cent vrátiť,” vysvetľuje muž, ktorý má podnikateľský subjekt pôsobiaci na Slovensku 29 rokov, má zaplatené dane, odvody, poistné.

Vraví, že na Slovensku za ostatné tri roky bola v tejto oblasti katastrofa: “Eurofondy sa vyčerpali v obrovskej miere na covidové opatrenia a ďalšie nesystémového charakteru. A požiadavky podnikateľov zostali nevypočuté.” Podľa neho čerpanie eurofondov na Slovensku je takmer nerealizovateľné, ak chce subjekt čerpať samostatne: “Len vyplnenie základných tlačív je tak extrémne náročné, že by človek musel mať špeciálne školenie, aby to dokázal. Preto si musíte nájsť firmu, ktorá to vie urobiť v takej administratívnej kvalite, aby vás hneď v prvom kole nevylúčili. Už toto vytvára obrovský priestor pre špekulácie. Keď som požiadal ministerstvo, aby mi pomohlo s vyplnením žiadostí, odmietli. V Česku mi vyšli v ústrety, tamojší úradníci komunikujú, pomáhajú s vyplňovaním."

Stroj na výrobu zubných pást. Pri ňom sa kontrolórom nepáčilo, že nebol nastavený na plnenie od 100 ml do 2 litrov. Pritom výrobca na ňom vyrába pasty iba 125 ml. Zdroj: archív P. S.

Upozorňuje aj na to, že čerpanie znemožňuje komunikácia s úradníkmi pri samotnom čerpaní eurofondov. “Dávajú vám krkolomné lehoty, do 5 či 7 dní, aj s vyhrážkou, že ak dovtedy nestihnete dodať podklady, projekt bude zastavený. Ale keď ich vy oslovíte, odpíšu, že nemajú stanovenú lehotu. Takže niekedy čakáte aj 6 mesiacov na odpoveď,” krúti hlavou. No a čerešničkou na torte sú podľa neho kontroly, ktoré už prichádzajú s podozrením. “A keď zbadajú, že tie stroje tam fyzicky sú, začnú riešiť veci typu opačne založených štítkov na stroji. A na základe takýchto vecí celé čerpanie eurofondov zastavia,” dodáva znechutene.

Podobnú skúsenosť má aj majiteľka pekárne pri Košiciach Katka Čomová: “Kontrola trvá viac ako rok. Tvrdia, že mnou zakúpená technológia nespĺňa jeden parameter, čo však nie je pravda. Doložili sme aj znalecký posudok.”

Ministerstvo hospodárstva SR na naše otázky dlhé týždne nereagovalo. Ani za vedenia ministra Richarda Sulíka, ani keď bol šéfom Karel Hirman. Nakoniec, po viacerých urgenciách odpísali, že s kontrolou nie sú v omeškaní, overujú hospodárnosť výdavkov a že v jednom prípade prerušili lehotu na výkon kontroly. "Ministerstvo hospodárstva SR následne vykonáva ďalšie úkony v rámci finančnej kontroly predmetného projektu,” uviedli.