Pred 35 rokmi pracoval mladý lodivod Imrich Sitár ako kapitán lode Domaša na rovnomennej vodnej priehrade. Toto leto sa tam už ako dôchodca vrátil na trojtýždňovú výpomoc na loď Bohemia. A priniesol so sebou aj staré fotky, ktoré ožili, keď sa nechal znova vyfotiť v identickej pozícii v rovnakom oblečení.

Keď v roku 1988 mladý kapitán Imrich Sitár (62) uvidel inzerát v budove Dunajplavby, že domašianska okresná správa cestovného ruchu hľadá kapitána na úplne novú loď privezenú z Nemecka, ihneď sa prihlásil. Vybrali ho, na východ Slovenska doputoval na motorke. Plavidlo nazvané Domaša riadil po rovnomennej vodnej nádrži v rokoch v rokoch 1989 a 1990. Po takmer 35 rokoch sa na priehradu vrátil na trojtýždňovú výpomoc. Tentoraz šoféroval výletnú loď Bohemia, ktorú pred štyrmi roky priviezli z Prahy.

Kapitán na dôchodku pomáhal samospráve obci Kvakovce, ktorá Bohemiu prevádzkuje, zaúčať mladých členov posádky ako ovládať loď. So sebou na Domašu priniesol aj vyše 30-ročné fotografie. Na jednej z nich sedí na pôvodnej lodi. "Posádka lode neváhala a kapitána Imra odfotila v identickej pozícii v rovnakom oblečení, akurát s malou zmenou, tentokrát na lodi Bohemia,” vraví starosta Radovan Kapraľ.

Kapitán Imrich po troch týždňoch odovzdal žezlo mladšiemu kolegovi Renému Trybulovi a vrátil sa domov, do Prievidze. Dnes je už totiž na zaslúženom dôchodku. Celý život bol lodníkom, čo je pomenovanie pre člena posádky riečnych plavidiel. Plavil sa na rôznych lodiach po celej Európe, najazdil tisíce kilometrov: „Prevažnú časť mojej kariéry som strávil na lodiach plaviacich sa po riekach Dunaj a Rýn, bol som v každom námornom prístave od Severného mora po Čierne. Výnimkou boli len dve sezóny na Domaši."

Spomína, ako to pred rokmi žilo: “Nebolo vtedy na Domaši toľko chát, chodievalo tam tisíce rekreantov. K moru cestovať nemohli, tak prichádzali k priehrade. Všade sa stanovalo, konali sa diskotéky v každom stredisku. Teraz je tam veľa chát, všetko pekne upravené, no bežných návštevníkov je málo. Radšej asi idú do zahraničia, čo je škoda.“

Teraz sa na Domaši stretol aj s kamarátmi, s ktorými sa poznal pred rokmi. No najmä sa snažil odovzdať skúsenosti svojim nasledovníkom: “Loď Bohemia je modernejšia aj lepšie vybavená ako naša niekdajšia."

Fakty o lodi Bohemia

Má klimatizáciu a vykurovanie, čo umožní predĺžiť sezónu na desať mesiacov, kým voda nezamrzne.

Jej súčasťou sú sociálne zariadenia, kuchyňa a má nízky ponor, takže vie pristáť prakticky všade v okolí nádrže.

Podobá sa tej, ktorá tu do roku 1989 premávala, dnes brázdi pod menom Loď Porto Vltavu pod Karlovým mostom.

Je dlhá 32 metrov a váži 75 ton.

Kúpili ju v Prahe, stála 330-tisíc eur, za prepravu dali takmer 200-tisíc.

Prvých 2800 kilometrov preplávala po európskych riekach oblúkom cez Česko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko a a odtiaľ cez Maďarsko späť na Slovensko po Tise a následne Bodrogu do prístavu v Ladmovciach (okres Trebišov).

V Ladmovciach ju špeciálnym žeriavom privezeným z Česka na troch kamiónoch preložili na kamión a prepravovali ju po súši na trase dlhej 90 kilometrov. Kvôli nadrozmernému konvoju museli odrezávať dopravné značky, na jednom úseku nákladný kolos 4 kilometre cúval, inak by nevybral zákrutu.