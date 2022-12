Zažili zázrak! Krásna Veronika (28) rodila vlani v októbri po prvý raz. A hneď sa stala štvornásobnou mamou, čo sa v košickej pôrodnici neudialo 16 rokov! Detičky to v brušku potiahli až do 32. týždňa, čo je so štvorčatami úspech. Narodili sa malinké, mali iba kilo a pol a Noémka iba kilo. No rýchlo pribrali na dvetisíc gramov, naučili sa papať z fľaše a mohli ísť domov.

Starostlivosť o svoje malé poklady zvláda Veronika s prehľadom. Veľkú pomoc má však nielen od svojho milovaného manžela Dalibora, ktorý je teraz na materskej dovolenke. Ale aj od svojej mamky a sestier. "Keby sme boli na to sami, bola by to makačka. Ale už sme zohratí," smeje sa mama štvorčiat. Vyštudovaná zdravotná sestra svoje deti spočiatku skúšala dojčiť. Lenže nie je jednoduché zosúladiť, ktoré dieťa kŕmiť z prsníka a ktoré z fľašky. Preto si musela mliečko odsávať a podávala im ho cez fľašu. No pridávali aj umelé, pretože pre štyroch by mala málo.

A ako to mali zariadené so spaním? Budili plačom jeden druhého? Vymyslené to mali dokonale. "Keď sa jeden rozplakal, vzali sme ho druhej izby, aby nebudil ostatných," smeje sa šikovná mamička. A keď sa v noci jedno zobudilo s tým, že chce papať, zobudili aj ostatné, aby im hladné brušká zaplnili naraz a uložili ich spoločne spať. "Bola som pripravená na to, že sa dlhšiu dobu poriadne nevyspím. No potom som bola prekvapená, že aj áno. Budila som sa k nim dvakrát za noc," dodáva.

Dnes už majú deti stály denný režim. A snažia sa ho striktne dodržiavať: "Ráno ich nenecháme dlhšie spať do siedmej. Lebo potom by sme už mali narušený celý deň." O desiatej idú spať prvý raz na hodinu, druhý raz o druhej. A večierku majú okolo pol ôsmej. "Aj ja chcem mať čas pre seba," vtipkuje veselá kráska. Do dvoch mesiacov spinkali po dvoch v jednej postieľke, potom museli dokupovať a dnes už má každé vlastné: "Už sa nebudia v noci často. No ešte sa nestalo, že by prespali celú noc všetci štyria. Damián a Noemka zvyknú prespať celú noc. Ale Eliška a Damián sa raz - dvakrát zobudia, lebo sú hladní:" Chute majú všetci rovnaké, s jedlom nevymýšľajú a čo dostanú, to spapkajú.

Veronika špeciálne prípravy na Vianoce nechystá, dáva prednosť každoročnej klasike. Ale popri štyroch deťoch už stihla aj napiecť medovníky.

