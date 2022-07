Stretávala sa s celebritami, s mnohými si tykala. Evu Džodlovú poznalo pred pár rokmi celé Slovensko! Viac ako pol storočia pracovala v Detskom domove Šarišské Michaľany (okres Sabinov) a celých 30 rokov mu šéfovala. Pozornosť Slovákov a Čechov si však vyslúžila po tom, ako tam založila úspešnú detskú spevácku skupinu Sloníčatá. S tou precestovali celú republiku, vystupovali na mnohých prestížnych podujatiach, účinkovali v najsledovanejších televíznych reláciách u nás aj v Čechách a na jednom pódiu s nimi stáli najväčšie vtedajšie celebrity. No čo je najdôležitejšie - každým kúskom svojej osobnosti dokazovala, že venovala celý svoj život a najmä materinskú lásku chovancom domova, ktorým rodičovská láska a starostlivosť chýbala.

Napriek tomu, že sa Eva Džodlová stretávala so známymi ľuďmi a s mnohými si tykala, deti, ktorým robila náhradnú mamu, boli pre ňu vždy prvoradé. Doteraz im prejavuje nehu. A hoci je už na zaslúženom dôchodku, stovky jej "detí" ju kontaktuje, píšu jej a berú ju ako svoju naozajstnú mamu. Aj preto sa veľmi potešila, keď ju dlhoročný sólista speváckej skupiny Ferko Balogh poprosil, či by ho neodviedla k oltáru. A keďže má Eva slabosť na svojich chovancom, úlohu svadobnej mamy prijala napriek tomu, že iba pred tromi týždňami pochovala svojho milovaného manžela Jaromíra (†82). Garde jej robila jej krásna dcéra, Eva Rezešová (39), manželka milionára a syna zosnulého oceliarskeho magnáta Júliusa Rezeša ml. (52), ktorá pred 20 rokmi vyhrala v súťaži Miss.

Štyridsiatnik Ferko, dnes herec košického štátneho divadla, nastúpil do domova ako trojročný. Vôbec nerozprával. "Keď som hrala na klavíry a skúšala nejakú skladba, ktorá mi napadla, zahrala som aj Prší, prší, len sa leje. On sa na mňa pozeral a zrazu začal spievať so mnou," spomína Eva na emotívne chvíle. Keď sa Fero rozhodoval, aké štúdium si vyberie, Eva ho najprv nasmerovala na hotelovú akadémiu, aby mal nejaké remeslo v rukách, ktoré ho dokáže uživiť. Až potom sa vybral na konzervatórium a Vysokú školu múzických umení.

Účinkoval v televíznych seriáloch, hosťoval v bratislavských divadlách, založil súkromné divadlo Actor, v celovečernom rakúskom filme Rozbi moje srdce stvárnil jednu z hlavných postáv, film sa premietal na prestížnych medzinárodných festivaloch. V domove bol taký šťastný, že o svoju matku, ktorá sa ho vzdala hneď po narodení, nemal záujem. “Volám ju skajpová mama, lebo raz sa so mnou skontaktovala cez sociálnu sieť Skype Nevedela, že ju už cez počítač vidím, spokojne fajčila. V momente, keď to zistila, začala ohromne nariekať, no najmä ju zaujímalo, či mám veľa peňazí. A vtedy som pochopil, po kom to dieťa je. Zistil som, že moja mama je veľmi talentovaná herečka,” vravel nám pred štyrmi rokmi so smiechom. Vtedy ešte netušil, že mu už onedlo vstúpi do života obrovská partnerská láska.

Práve do Ferovho súkromného divadla Actor sa prihlásila na konkurz ako ochotníčka Lucia Laura (21). "Pozeral som na jej fotku a vravel si, že aká je nádherná," spomínal Fero oblečený vo fraku. Život v domove ho naučil skromnosti a tak si nekupoval nový, bol požičaný z divadla. Pod ním však mal luxusnú vyšívanú kašmírovú vestu, ktorá dopĺňala bielu košeľu. Podrobnejšie ich stretnutie opísala nevesta: "Ja som nečakane dostala lajk od Divadla Actor. Opýtala som hneď, či nezháňajú nejakú herečku. Odpoveď znela, že áno, presne taký typ, ako som ja," zasmiala sa. Jej účasť na konkurze bola úspešná a Ferove vytrvalé dvorenie spôsobilo, že preskočila iskra, zahorela láska a skončili pred oltárom.

Mladomanželia už dva roky spolu bývajú, svadbu pre pandémiu koronavírusu museli dvakrát odložiť. Lenže teraz Lucia Laura otehotnela a Fero už odmietal svadbu odkladať. "Prijatie sviatosti manželstva je pre nás požehnaním," povedali šťastne a dojato po sobáši novomanželia. Ich vytúžené bábätko sa má narodiť v októbri a už mu vymysleli aj meno. Je nádherné a nie je iba jedno. A už vedia aj pohlavie dieťatka. Viac čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Medzi svadobnými hosťami nechýbali kolegovia Františka z košického štátneho divadla, jeho bývalí kamaráti z domova a zdieľať jeho radosť prišla aj dcéra Evy Džodlovej - Eva Rezešová (39). Pre ňu bolo pracovisko jej mamy druhým domovom a chovancov brala ako svojich súrodencov. "Vtedy sme boli nonstop spolu, nerozlišovala som, či sme pokrvní bratia a sestry. Mala som ich rada. A Ferko bol náš obľúbenec, jeho poznám zo všetkých najdlhšie a stále sme nejakým spôsobom v kontakte," prezradila krásna manželka milionára Júliusa Rezeša ml. (52).

Po gratuláciách sa svadobní hostia vybrali do neďalekej reštaurácie. Eva Džodlová, ako svadobná mama, sedela pri čelnom stole. Dojal ju svadobný tanec novomanželov. K nemu si totiž zvolili skladbu, ktorej text symbolicky pripomína ich lásku. Akú? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Pred tromi rokmi Fero a Lucia Laura ešte spolu nechodila. Ona bola hosťom ako jeho žiačka a ochotníčka Divadla Actor na plese, na ktorom sa zúčastnila aj Eva Džodlová. "Sedeli sme spolu. Urobil srandu, že ju žiada o ruku. S mojim prsteňom. Ona povedala áno a začali spolu chodiť," prezradila tajomstvo Eva. Video so žiadosťou o ruku si môžete pozrieť v odkaze nižšie.