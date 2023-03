Neuveriteľné zábery zachytil David Šimek, keď prechádzal cez popradskú obec Batizovce, píše Zoznam. Na začiatku dediny uvidel svorku vlkov, ktorí sebavedomo pobehovali v blízkosti obydlí. Po zverejnení videa na sociálnej sieti sa spustila vlna komentárov. Mnohí Slováci nechápu, ako sa plachí vlci pohybujú tak blízko ľudí.

„Toto je veľmi zvláštne, vlci sa zvyknú ľudom vyhýbať,“ uviedla Veronika. „Prečo nie sú plaché? Niekde sa niečo pokazilo,“ pýta sa Gustav. Avšak jeden z komentujúcich - Juraj- si z toho ťažkú hlavu nerobí. Podľa neho ide o bežný jav, ku ktorému na prelome mesiaca február – marec pravidelne dochádza.

„Netreba z toho robiť drámu, je to prirodzený prírodný jav párenia… aj keď uznám, že v blízkosti intravilánu obce je to ojedinelá situácia… evidentne fena vlka má neskoršie háranie… štandardne to prebieha väčšinou do konca februára… nemajú silnú materskú svorku, vtedy by to alfa pár nedovolil takto sa priblížiť k obydliam. Zhrnutie: nie je to, že vlk nie je plachý, v tomto prípade sú „chlapci pobláznení”. Zase sa preukázalo pravidlo, že vidieť inokedy mimoriadne plachého vlka na prelome február / marec je najčastejší možný prípad,“ ukľudnil ostatných.