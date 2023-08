Do začiatku školského roka ostávajú posledné dni, no v Snine sa letná sezóna na biokúpalisku stále nezačala. A zdá sa, že ani nezačne.

Prípravy začali ešte na jar. Biokúpalisko, ktoré v roku 2014 získalo ocenenie ‚NAJ produkt cestovného ruchu‘ chceli otvoriť koncom júna. Pred otvorením však zasiahli regionálni hygienici - výsledky vyhovujúce neboli. „RÚVZ so sídlom v Humennom vydal 7. júla zákaz kúpania na biokúpalisku Sninské rybníky pre nevyhovujúcu kvalitu vody,“ priblížil hovorca Úradu verejného zdravotníctva Marek Eliáš.

Pred pár dňami mesto definitívne uviedlo, že tento rok biokúpalisko brány neotvorí

V roku 2014 získalo sninské biokúpalisko titul NAJ produkt cestovného ruchu. Zdroj: fb/Biokúpalisko Sninské rybníky

Ešte pred mesiacom chcel pritom primátor otvoriť aspoň v skrátenej sezóne. Areál, ktorý aj počas našich opakovaných návštev bol zatvorený, chceli verejnosti sprístupniť aspoň na prechádzky, pričom vstup do bazénov chceli zablokovať. „Vedenie mesta hľadá spôsob, ako čistiť a udržiavať vodu na Rybníkoch vo vyhovujúcej kvalite,“ povedal vtedy primátor Sniny Peter Vološin.

Sninčania nechápu, že mesto nie je schopné tieto problémy vyriešiť raz a navždy. „Hlavne, že tu máme plaváreň, ktorá pohltila najmodernejšiu školu v meste. A nikto tam nechodí, lebo je tam drahé vstupné a mizivá aktivita pre deti. Nič tam zaujímavé nie je,“ reaguje na problémy mesta obyvateľka Simona. „Miesto biokúpaliska radšej mohol byť normálny bazén s chlórovou vodou.“

FOTO AKO KÚPALISKO VYZERÁ DNES >TU<

Mesto krok neotvorenia prírodného kúpaliska tento rok argumentuje tým, že z bazénov uniká množstvo vody. „Ten nevznikol teraz, ale bol zaznamenaný už počas minulých sezón. V minulosti bolo riešením dopúšťanie vody z potoka Bystrá,“ uvádza teraz mesto.

Tento rok dopúšťať bezény zo spomínaného potoka nie je možné pre nevyhovujúcu kvalitu vody. A dopúsťanie z vodovodu by nezvládli. „Toto riešenie by bolo ekonomicky náročnejšie, ale aj kapacitne nedostačujúce. Únik totiž predstavoval až 200 m3 vody denne, pričom z verejného vodovodu by sme mohli dopúšťať len 45 m3 vody denne,“ vraví mesto.

Každú sezónu riešia v Snine problém s vodou - tento rok okrem jej vytekania boli opäť nevyhovujúce vzorky. Zdroj: Lukáš Koco

Dovedna našla profesionálna firma, ktorú mesto najalo, dvadsaťšesť únikov vody - od malých až po veľké. „Únik vody sa však napriek opravám nepodarilo eliminovať a vznikajú stále nové priesaky,“ dodáva mesto.

V najbližšom období tak pred poslancami pristane na stôl otázka, čo s kúpaliskom ďalej. Ostáva len dúfať, že mesto po niekoľkých rokoch čelenia s problémami biokúpalisko v ďalšej letnej sezóne nebude musieť tieto problémy riešiť a ľudia si budú môcť užívať letné dni pri vode aj v tomto meste…