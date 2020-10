Vážne obvinenia a urážky! Zazneli z úst lekára Visolajského, ktorý pracuje v nitrianskej nemocnici. Ten v rozhovore pre denník SME povedal okrem iného aj to, že nám chýbajú sestričky, ktoré sme "vyhnali" z nemocníc, teraz je ich nedostatok a "najmä súkromné nemocnice falšujú reálne počty zdravotníkov v štatistikách."

Pokračoval tým, že niekoľko týždňov najmä od súkromných nemocníc údajne nevedeli zistiť, koľko majú ventilátorov : "Kamuflujú počty zdravotníkov. Jediné, kde sa dokáže šetriť v nemocniciach, je personál. Podliezajú sa tu personálne normatívy, kde je stanovený počet akého personálu na akom oddelení musíte mať a tieto normatívy sa nedodržiavajú a podliezajú. Ministerstvo to nekontroluje, hoci sme podávali sme množstvo podnetov. Osobne som si vypýtal čísla z našej nemocnici, aby som zistil, koľko máme presonálu. Podľa štatistiky ministerstva, naše infekčné má jedenásť lekárov. Realita, koľko ich tam naozaj pracuje, je iná - sedem, z toho sú štyri dôchodkyne a tri na čiastočný úväzok. Taká je situácia."

Predseda odborov vo Fakultnej nemocnici Nitra Peter Visolajský rozpráva na tlaèovej konferencii Lekárskeho odborového združenia (LOZ) v Bratislave 12. apríla 2011. FOTO TASR - Michal Svítok Zdroj: Michal Svítok

Po týchto kritických slovách Visolajský pritvrdil a neváhal použiť ani urážlivé slová: "Pán štátny tajomník Stachura vypočul našu kritiku a fyzicky chodí tieto počty kontrolovať do nemocníc. Včera ho však nepustili do nemocnice v Svidníka. Je to maličká, bezvýznamná nemocnica, no dovnútra ho nepustili. To sú až absurdné situácie."

Tieto slová poriadne nahnevali zdravotníkov zo svidníckej nemocnice. Doktor Marek Pytliak, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť a primár oddelenia internej medicíny Nemocnice Svet zdravia vo Svidníku, ihneď zareagoval. Informoval, že ešte vo štvrtok 22. oktúbra navštívil ich nemocnicu intervenčný tím ministerstva zdravotníctva a previedli ich po nemocnici, vrátane reprofilovanej časti pre Covid-19 a červených trás. "Takže v tomto bode buď vedome alebo nevedome klamete,"odkázal Visolajskému Pytliak.

Primár interného oddelenia svidníckej nemocnice Marek Pytliak. Zdroj: Svet zdravia

Vzápätí reagoval aj na jeho vyjadrenie o bezvýznamnosti nemocnice. "Je hrubou urážkou všetkých zamestnancov, ktorých by ste, len tak mimochodom, mali zastupovať, ako aj ľudí, ktorí sú na tejto nemocnici závislí. Funkciou každej nemocnice je liečiť ľudí a zachraňovať ľudské životy. Každý jeden zachránený pacient sa ráta a je úplne jedno, či ho zachránil veľký národný ústav alebo malá regionálna nemocnica. Svojím vyjadrením povyšujete životy a zdravie ľudí v iných regiónoch nad tie v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce, ktoré spádovo obhospodaruje Nemocnica vo Svidníku. Kto ste, že si toto dovoľujete," spýtal sa nahnevane.

Svoje rozhorčenie vysvetľoval tým, že keďže on sám nenavštevuje nitriansku nemocnicu, kde Visolajský pôsobí, nikdy by si nedovolil povedať, že je bezvýznamná pre ľudí, ktorých zachraňuje. "Urazili ste všetkých, ktorí svojou obetavou prácou dennodenne prispievajú k chodu nemocnice a liečia presne takých istých pacientov, ako nemocnica, v ktorej pracujete. Urazili ste pacientov tejto nemocnice, pretože sú vlastne bezvýznamní. A urazili ste obyvateľov vyššie uvedených okresov, lebo vlastne tvrdíte, že by nemali mať k dispozícii túto nemocnicu. Podľa môjho názoru by ste sa minimálne mali týmto ľuďom verejne ospravedlniť," dodal a vyzval ho na zváženie svojho ďalšieho pôsobenie ako šéfa odborov, keďže minimálne lekári vo Svidníku sú pre neho bezvýznamní.

Reagoval aj na Visolajského ďalšie vyjadrenia týkajúce sa šetrenia nákladov v nemocniciach. Podľa Pytliaka nitriansky lekár buď nepochodil fiinančný manažment v zdravotníctve alebo žije v "bubline štátnej nemocnice“, ktoré pravidelne oddlžuje štát: "Nie je pravdou, že nemôžete ušetriť na liekoch a špeciálnom zdravotníckom materiály. Centrálnym obstarávaním, platovou disciplínou a racionálnym používaním liekov dokážete znížiť náklady bez vplyvu na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zavádzaním moderných technológií dokážete znížiť spotrebu elektriny, vody a zemného plynu."

Na záver Pytliak odporučil Visolajskému, aby predtým, než niečo bohorovne povie, si overil fakty: "Kedy ste naposledy boli v nejakej súkromnej nemocnici? Kedy ste naposledy riešili nedostatok lekárov v nejakej súkromnej nemocnici? Normatívy sú pekná vec, lenže sú staré už niekoľko desiatok rokov. Malé nemocnice sa boria s personálnymi problémami, ale aj tak sa zubami-nechtami snažia zachovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti. V štátnych nemocniciach alebo v nemocniciach s účasťou štátu sa to, aby som to vyjadril vašim výrazom, kamufluje maľovaním alebo sa rovno zatvárajú niektoré ošetrovateľské jednotky pre nedostatok sestier."

Podľa internistu Pytliaka je všeobecnosti málo personálu: "Takže sa netvárme, že v súkromných nemocniciach je ho málo preto, aby sa šetrilo na nákladoch."

Primátorka mesta Marela Ivančová. Zdroj: Ingrid Timková

Do slovnej prestrelky sa zapojila aj primátorka Svidníka Marcela Ivančová. Na vyjadrenia Visolajského zareagovala tým, že je veľmi ľahké znevážiť prácu zamestnancov malej nemocnice kdesi na konci sveta: "Ak by nefungovali tieto malé nemocnice, veľmi skoro by sa ukázali problémy veľkých nemocníc - jednoducho by nestíhali. Akokoľvek sú veľké a významné!" Visolajského neuvážlivé konanie pohoršilo aj mestských poslancov.

Lekár z Nitry o pár hodín neskôr svoje vyjadrenia korigoval a k statusu primára Pytliaka napísal: "Nie, Svidník pre mňa nie je bezvýznamný." Ospravedlnil sa aj za slovo "bezvýznamná", podľa jeho vyjadrenia išlo brept v strese: "Ospravedlňujem sa za toto slovo."

K výrokom šéfa LOZ sa vyjadril aj Tomáš Kral za Svet zdravia, pod ktorú svidnícka nemocnica patrí: "Nerozumieme slovným útokom člena ústredného krízového štábu. Bez regionálnych nemocníc by v druhej vlne pandémie tie štátne kapacitne nestíhali. Svidnícka nemocnica má aktuálne hospitalizovaných 21 covid pacientov, z toho dvoch na umelej pľúcnej ventilácii. Jej zdravotníci potrebujú silnú podporu a nie spochybňovanie."