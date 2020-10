Poučili sa! Po piatkovom fiasku s chýbajúcimi materiálmi a dlhými čakacími dobami v radoch sa na výsledky v sobotu a nedeľu počas plošného testovania v bardejovskom regióne nedialo nič mimoriadne.

Ľudia prichádzali priebežne a najmä v menších obciach trvala celá procedúra niekoľko minút. V meste sa však čakalo dlhšie. No načas otvorili všetky testovacie miesta. Všetci z oslovených mali negatívny výsledok a zhodli sa, že test absolvovali z dôvodu, aby chránili svojich blízkych. Daniela Fuňáková (33) z Bardejova sa dala testovať na odbernom mieste na Komenského uiici: “Prišla som, lebo treba byť zodpovedný a kvôli bezpečnosti seba a svojej rodiny a všetkých, s ktorými sa stretávam, aby som ich neohrozovala.” Procedúru zvládla: “Trošku to bolelo, aj slza mi vyšla, ale nie je to nič hrozné.”

V obci Smilno sa v sobotu popoludní žiadne rady netvorili a kto prišiel na odberné miesto, takmer okamžite sa dostal na rad. Ľudia sem prichádzali podľa vopred stanoveného harmonogramu. “Vôbec to nebolelo, aspoň mi to prečistilo nosovú dierku, ktorú som mala upchatú,”zasmiala sa Aneta Tomečková (21)-

Katarína Chmurovičová (29) zo Zborova prišla na test, aby zistila, či nie je nakazená, keďže jej manžel chodí do práce a majú malé deti. Jej kamarátka Stanislava Fedorová (33) zo Zborova zas chodí opatrovať babku a nechce ju ohroziť. “Treba byť zodpovedný,” zhodnotili.

No a do Raslavíc sa prišla dať otestovať celebrita - deťmi zbožňovaný interprét detských hitov Miro Jaroš. V súčasnosti najpopulárnejšia hviezda detí totiž v Prešove nahráva svoj nový album. A keďže víkend trávil na chate práve v okrese, kde prebiehalo plošné testovanie, prišiel zistiť, či nie je infekčný. “Prišla nám esemeska z ministerstva obrany, že keď sa nachádzame v tomto okrese, máme sa prísť dať bezpečne otestovať. Mám tu prácu ešte asi aj na dva týždne. A potom sa pretestujem ešte buď tu, alebo už potom v Bratislave,”povedal nám.

V tejto obci sme zastihli aj učiteľa telocviku pôsobiaceho v Bratislave a futbalistu Maroša Piláta (25), pôvodom z Iliašoviec zo Spiša: “Som s priateľkou u jej rodičov. Test vôbec nie je nepríjemný, mňa to šteklilo. Robím to kvôli zodpovednosti, aby som neohrozoval tých, s ktorými sa stretávam.”

Pozrieť sa, ako to prebieha, prišiel do regiónu aj minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak, prešiel viacero odberných miest. Zastihli sme ho v Zborove: “Ľudia chvália vojakov, políciu aj starostov, ako to pripravili. Stretol som sa aj s tým, že prinášajú testujúcim občerstvenie či darčeky. Je to úžasné.”

Minister obrany Jaroslav Naď sa chystal do Bardejova už v piatok, no nedorazil. V sobotu popoludní však zavítal na testovacie miesto na Wolkerovej. “Doposiaľ známe výsledky zatiaľ naznačujú, že v rámci je Bardejova je situácia s ochorením Covid-19 o niečo lepšia, ako na Orave. Tam je podľa čísel najkritickejší Tvrdošín s mierou infekčnosti 5,15 %. Sú však aj odberové miesta, kde záchyt infekčných predstavuje 8-percent a viac,“zhodnotil. Napriek tomu, že jeho rezort rozposielal esemesky vyzývajúce ľudí, aby sa prišli dať otestovať, ak sa nachádzajú v regióne na Orave či v okolí Bardejova, požiadal obyvateľov iných regiónov a okresov, aby kvôli testovaniu necestovali.

Na Orave a v okrese Bardejov otestovali v sobotu do 17.00 h 50.430 ľudí, z nich bolo infekčných 1860. Informoval o tom premiér Igor Matovič. Druhý deň pilotného testovania označil za úspešnejší. Celkovo za dva dni vykonali vyše 110-tisíc testov, infekcia sa potvrdila u vyše 4-tisíc testovaných.

FOTO MIRA JAROŠA NA TESTOVANÍ V RASLAVICIACH SI MÔŽETE POZRIEŤ V GALÉRII.