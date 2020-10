AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 35 330 prípadov nákazy.

V stredu (21. 10.) pribudlo 1 728 nakazených novým koronavírusom.

Spolu máme 115 obetí a 8 763 vyliečených.

SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 41,595,629

Počet vyliečených: 30,967,352

Počet úmrtí: 1,137,917

07:00 V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov sa od piatka do nedele (25. 10.) realizuje testovanie na ochorenie COVID-19. Odberné miesta budú otvorené v čase 8.00 až 12.00 h a 13.00 až 20.00 h. Občania sa musia pred testovaním preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia. Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre obyvateľov od desať do 65 rokov.

06:40 Na Slovensku pribudlo 19 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Celkovo tak v krajine podľahlo ochoreniu 134 ľudí. Podrobnejšie informácie hľadajte TU >>>

06:20 Spojené štáty vo štvrtok oficiálne schválili liek s účinnou látkou remdezivir ako liečbu ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobované koronavírusom SARS-CoV-2.

06:00 Za štvrtok odhalili laboratóriá v Českej republike 14.151 nových prípadov nákazy koronavírusom. Druhý deň po sebe tak počet potvrdených prípadov prekonal 14.000.

