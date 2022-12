Nora má za sebou štyri svadby a búrlivý život. Do povedomia verejnosti sa dostala po sobáši s rockerom Braňom Mojsejom a najmä ich účinkovaním v televíznej reality show Mojsejovci. Divákov ohurovala nielen svojim bohatstvom, ale aj okázalým štýlom bývania a luxusnými outfitmi. Na tých si vždy dala záležať. Dokonca aj počas ročného pobytu vo väzení, kam sa dostala pre podozrenia z ekonomickej trestnej činnosti. Nabrala silu a po mnohých ústupkoch sa navždy zbavila Braňa pre jeho alkoholické výčiny. Ale aj svojich nadbytočných kíl. Už výrazne pochudnutá sa vydala za svojho niekdajšieho kamaráta ale i rivala Františka Kabrheľa, známeho ako Versače. Zlé jazyky tvrdili, že sa po štvrtý raz dostala do chomúta preto, aby sa ako Versačeho blízka osoba vyhla 10-ročnému väzeniu za to, že mu nevrátila 853-tisícovú pôžičku. No Nora sa nad tým iba záhadne usmieva a tvrdí, že manželstvá sa uzatvárajú z lásky. A tá im vraj vyprchala a manželstvu po dvoch rokoch odzvonila. Medzitým sa stala hviezdou internetu, vykľula sa z nej pekná labuť a postavu i výzor jej môžu závidieť omnoho mladšie ženy. Veď posúďte sami!

Keď sa vydávala za rockera Braňa Mojseja, mala krátke vlasy. Zdroj: Pluska