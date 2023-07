Prekliate mosty v Trenčíne. Jeden spadol, druhý sa rúca. Dostanú nákladiaky do mesta stopku? ×

Mosty v Trenčíne to vzdali. Doposiaľ boli tri. Pred pár týždňami však museli uzavrieť pre celú dopravu most na panelke pri Trenčíne a teraz budú musieť pre nákladnú dopravu nad 3,5 tony uzavrieť aj starý cestný most. Nákladiakom tak zostane k dispozícii len nový diaľničný most.