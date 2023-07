Levičan Vincent Vasaráb sa začal posilňovaniu venovať už na strednej škole, avšak svoju prvú súťaž si vyskúšal len minulý rok v máji. “K súťažnej časti ma prehovoril kamarát, ktorý je sám majster sveta v kulturistike. Uňho som sa aj pripravoval, upravil mi aj stravu, no tréningy som zvládol sám,” začína svoje rozprávanie. V posilňovni ho stretneme každý deň, kde denne cvičí jednu svalovú partiu a samotnému tréningu venuje približne hodinu. Vysvetľuje, že človek môže nadobudnúť súťažnú formu približne za rok, avšak závisí to od viacerých faktorov, najmä predošlej fyzickej aktivity. Mnohým, ktorí sa cvičeniu venujú, robí najväčšie problémy diéta, ale sám s ňou problém nemá, práve naopak.

“Hoci sa môžem stravovať normálne, pretože sa aktuálne nepripravujem na súťaž, aj napriek tomu držím diétu. Viac mi totiž vyhovuje táto strava, keď sa najem, nemám zaťažený organizmus a všetko sa dá v dnešnej dobe pripraviť naozaj chutne,” hovorí Vasaráb. Najhorší je však podľa jeho slov posledný týždeň pred súťažou, keď sa už vypúšťa soľ a minerály. Dva dni pred súťažou sú však najkritickejšie - vtedy športovci nepijú už ani vodu. “Je to ťažké, no dá sa to. Nebýva mi ani zle, len mi chýba energia. Telo vtedy ide, dá sa povedať, na výpary, ale dá sa to zvládnuť. Treba si len správne nastaviť hlavu,” poznamenáva. Tvrdá drina a presvedčenie mu už vynieslo niekoľko významných ocenení nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

