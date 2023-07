V piatok 7. júla zažili v Medzilaborciach rušný deň! Polícia prišla na kraj rómskej osady riešiť porušovanie verejného poriadku. „Počas toho, ako príslušník mestskej polície vykonával služobný zákrok k nemu pristúpil 48-ročný muž z Medzilaboriec a vyhrážal sa mu zabitím a podrezaním,“ informovala náš portál prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Medzilaborčan Marián mal mestskému policajtovi Liborovi opakovane rukou naznačovať, že ho podreže. Z miesta ho štátni policajti odviedli rovno do cely policajného zaistenia. „On bránil mňa, na mňa ukazoval rukami a hovoril, načo sa tam pcháš, keď ty si chorá, nech ťa udrú, máš rakovinu,“ opísala pre TV JOJ situáciu Nataša, manželka obvineného Mariána. „Ja sľubujem, aj môžem prisahať, že je tam nevinne. Policajt zobral zbraň a tak útočil,“ dodala.

Rómovia tvrdia, že na nich policajt Libor mieril zbraňou. „Na kamerách vidieť, že okolo mňa bolo asi dvesto ľudí, zo všetkých strán do mňa sácali. Zbraň som vytiahol, mal som ju nad hlavou, na nikoho som nemieril,“ opísal incident mestský policajt pre TV JOJ. Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ sa do Medzilaboriec prisťahoval, a aj to môže byť jedným z dôvodov, prečo ho tunajší veľmi neprijali. Navyše sa má správať povýšenecky.

Podľa Liborových slov sa mu tunajší, ktorí ho obkľúčili, snažili zbraň aj vziať. Hneď, ako od muža odstúpili, zbraň zložil k hrudníku. Následne prišli na pomoc aj jeho kolegovia a tak zbraň odložil do puzdra. Nezaznel ani varovný výstrel.

