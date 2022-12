Prokurátor podal na Okresný súd do Trenčína v máji tohto roku obžalobu za prečin zatajenia veci. Obžalovaného Jaroslava viní z toho, že 28. februára tohto roku okolo 10. hodiny pri bytovom dome na Piešťanskej ulici v Trenčíne našiel a rovno si aj nechal športový ruksak v ktorom bolo 25 300 eur, starý vojenský útočný nožík, turistický stan a oblečenie.

„Sudkyňa vydala trestný rozkaz, v ktorom konštatovala, že obvinený si prisvojil cudziu vec väčšej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, čím spáchal prečin zatajenia veci, za ktorý uložila obvinenému trest odňatia slobody v trvaní 2 roky nepodmienečne so zaradením na výkon trestu do ústavu so stredným stupňom stráženia. Zároveň obvinenému uložila povinnosť uhradiť poškodenému škodu vo výške 25 300 eur. Proti trestnému rozkazu bol podaný odpor, preto súd nariadil hlavné pojednávanie,“ povedal hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus.

To však nie je všetko. Toto leto podal prokurátor na Jaroslava aj obžalobu pre prečin legalizácie výnosu z trestnej činnosti. O tej sudca rozhodol na hlavnom pojednávaní 24. novembra tohto roku. Na súde sa Jaroslav priznal, že je vinný z toho, že časť peňazí, ktoré našiel po dohode s družkou expresne rýchlo aj minul.

Kuriózne je, čo všetko si stihol za necelú hodinu za 1292 eur a 1 cent iba v záložni nakúpiť. Tu si zaobstaral náušnice so symbolom Versace zo žlto-bieleho kovu, zlatý prsteň, prívesok z tvare srdca, aj dva mobily. Z ich návštevy sa poriadne potešili aj v čínskom obchode v Trenčíne, kde za ďalšiu nezistenú sumu kúpili dámsku koženkovú bundu, niekoľko teplákov, dámske tenisky, či sveter. Potom sa ešte presunuli do potravín, kde nakúpili kopu jedla.

Na súd priviedli Jaroslav v putách. Prišiel však aj poškodený, ktorý sa na neho za to, že si prisvojil jeho batoh plný peňazí nehnevá. „Sťahoval som sa na novú adresu. Mal som veci v asi piatich taškách. Štyri som naložil a jednu som nechal pred barákom. Za pol hodinu som si to uvedomil, hneď som bežal naspäť, ale veci tam už neboli. Bola tam však našťastie kamera nad parkoviskom, takže sa podarilo toho pána zachytiť. Kriminalisti ho poznali z videnia, takže už ho len hľadali a za nejaké dve, alebo tri hodiny ho aj chytili,“ povedal poškodený s tým, že v taške bolo 25 300 eur, pričom mu policajti vrátili 22 500 eur.

Kuriózne však je, že kým časť peňazí sa k majiteľovi vrátila, zbytok stále visí vo

vzduchu a pre nepeňažný obsah batohu si nakoniec išiel sám priamo za páchateľom. „Peniaze mi dali, žiadal som aj zlato, čo nakúpil, lebo som vedel, že to by bolo asi jednoduchšie ako žiadať od neho finančnú náhradu, lebo pán asi nebude solventný, ale tie mi odmietli dať. V tom ruksaku som mal ešte aj nejaké drahé trackové veci, tak som sa nakoniec sám osobne vybral za páchateľom, len som mu pekne povedal, nech mi vráti zvyšné veci. Vrátil, ale musel som si ísť pre ne sám,“ uzavrel poškodený.