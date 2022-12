"Každý ma však poslal preč, že je to migréna, že robím zbytočnú paniku. Tie bolesti však boli neúnosné, celý deň som nebola schopná nič urobiť. Vracala som, a celé dni som bola na liekoch od bolesti, rôzneho druhu. Nič mi však nepomáhalo. Až ma napokon jeden lekár poslal konečne na röntgen, kde sa ukázalo, že tam vidno nejakú malformáciu, ale vôbec mi nevedeli povedať, čo to je," prehovorila o strastiplnej ceste za konečnou diagnózou. Lekári ju totiž celý čas ubezpečovali, že nejde o vážny stav a jej problémy môže spôsobovať, napríklad, krčná chrbtica. Navyše prišla pandémia, a tak na termíny odborných vyšetrení musela čakať.

Martina mala nakoniec šťastie v nešťastí. O jej stav sa začal zaujímať primár neurochirurgie novozámockej nemocnice. "Hoci mi na rovinu povedal, že nevie, čo to v hlave mám a nevie, ako to riešiť a či mi pomôže operácia, po dvoch týždňoch mi zavolal. Prekonzultoval to s kolegami, že ma teda budú operovať a skúsia mi pomôcť," hovorí mamička. Keď sa teda dostala na operáciu, museli jej lekári odstrániť čas lebky. Po operácii jej odporúčali okamžitú návštevu onkológa a to, čo sa dozvedela, ju úplne položilo! Diagnostikovali jej osteosarkóm, teda rakovinu kostí.

Aj vďaka vám, čitateľom PLUS 1 deň, sa podarilo Martine vyzbierať potrebné peniaze na finančne náročnú podpornú liečbu kmeňovými bunkami. "Budem k vám úprimná , bohužiaľ, neskončilo to tak ako som očakávala, na kontrole po mesiaci od podania kmeňových buniek sa ukázalo, že nádory vôbec na liečbu nezareagovali , práve naopak sa v priemere o 25% zväčšili," smutne nám prezradila vývoj jej ochorenia mladá mamička Martina. "Podľa lekára, ktorý mi kmeňové bunky podával, moja choroba postupuje veľmi agresívne a kmeňové bunky nedokážu nádory ubrzdiť a už vôbec nie zastaviť. Po tomto zistení už liečba nemohla ďalej pokračovať."

Mladá mamička to však nevzdáva. "To, že sa môj stav zhoršil, ukázala a potvrdila magnetická rezonancia , pociťovala som aj väčšie bolesti, ale stále som dúfala, že je to dôkaz, že moje telo bojuje a vyhráva," pokračuje. "Keďže moje bolesti sa zo dňa na deň zhoršujú a hlavne sa zhoršuje funkčnosť nôh a rúk, absolvovala som ďalšie vyšetrenie, ktoré mal zhodnotiť aj neurológ. Na výsledky som čakala viac ako mesiac. Ukázalo sa, že mi pribudlo sedem malých metastáz na stavcoch a tri, ktoré sú už vo veľkosti tých pôvodných."

"Momentálne som v štádiu, kde je moja perspektíva bez akéhokoľvek pokusu o liečbu približne 6 mesiacov, kým sa začnú metastázy rozširovať po orgánoch. V tom štádiu sa už rozprávame o odrátavaní dní," otvorene hodnotí svoj stav Martina. "Mojou poslednou možnosťou je liečba vo Viedni, sa jedná o imunologickú liečbu. Tú mi ako možnosť navrhol lekár, asi je to moja posledná nádej. Poisťovňa mi ju však nepreplatí a tak znova musím vyzbierať nejaké peniaze. Len vstupné procedúry vychádzajú na 5600 eur."

Martina Šigutová hovorí otvorene aj o tom, čo v prípade, že každý pokus o liečbu zlyhá. "So smrťou som sa zmierila, nebojím sa jej. Bojím sa len odlúčenia od môjho syna Tobiasa. Neviem sa zmieriť s tým, že síce nedobrovoľne, ale mám ho opustiť. Moje najväčšie Vianočné prianie je, aby som mohla absolvovať liečbu a aby zabrala . Nech môžem so svojim synčekom a rodinou prežiť ešte aspoň dvadsať rokov."

Martine Šigutovej môžete pomôcť aj vy. Na špeciálnu imunologickú liečbu potrebuje vyzbierať aspoň 6000 eur, poisťovne jej ju nepreplatia. Ak sa teda rozhodnete pomocnú ruku podať, podporte ju akýmkoľvek darom na účet SK09 1100 0000 0029 3764 8446, vlastníkom účtu je Tobias Šigut. Nádej zomiera totiž ako posledná.



Fotografie Martiny Šigutovej s rodinou si pozrite v galérii.