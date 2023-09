Stovky ľudí neodradila ani páľava! Hoci teplomer atakoval tridsiatku, v Michalovciach sa na kraji mesta vo veľkom pracovalo na poli. Známa tunajšia farmárka Miriama Baňasová (42) sa odhodlala po rade od českých kamarátov na otvorenie zemiakového poľa verejnosti. „Je to prvýkrát, chceli sme to zorganizovať dlhšie, no nemáme závlahu, nemáme vodu, sme odkázaní len na počasie. Tento rok nám zapršalo, tak máme pekné zemiaky,“ opisuje nadšene pre Plus JEDEN DEŇ pestovateľka Miriam.

Traktorom pole obeháva jej manžel, ktorý zemiaky vyorie. Ľudia si ich tak len nazbierajú. „Neobmedzujeme ich v množstve, je to na nich. Cena za kilogram ja štyridsať centov.“

V susednej Českej republike je to klasika, u nás novinka

Hoci sme zvyknutí na samozber jahôd, broskýň, marhúľ či jabĺk, zemiaky u nás premiérujú. „Nie je to až také náročné. Ak si ľudia prídu napríklad nazbierať tri mechy zemiakov, je to hodinka na slnku,“ konštatuje Baňasová. „Toto je také východniarske. Niekedy to tak bolo, tak sa pracovalo. Je to pravé orechové, zážitok. Moje deti to nezažili,“ hovorí Ján, ktorý prišiel na pole s deväťročnou dcérou Nikolkou. „Dosť ma to baví. Keď tu nie je traktor, môžem poriadne hrabať rukami,“ teší sa dievčatko.

Nielen najmladšia generácia, ktorá o práci na poli v horúčavách počúvala od rodičov, sa samozberu radovala. „Rodičia chceli prísť, aby som pochopila, že to nie je zábava. A musím s nimi súhlasiť, aj keď mi išlo vždy na nervy, že o tom rozprávajú, ako museli v mojom veku od rána do večera kopať na poli. A to nám teraz orie traktor, nechcem si predstaviť, ak by som to ešte musela okopávať motykou,“ priznáva stredoškoláčka Barbora.

Pochvaľuje si aj najstaršia generácia. „Spokojná som! Som na výlete, neodriem sa, nemám motyku. Je to niečo nové pre mladších, deti majú zábavu,“ reaguje dôchodkyňa Marie, ku ktorej sa pridáva aj Viera: „Uchytí sa to. Prišli sme nazbierať sto kíl.“

Miriam pestuje zemiaky už dvadsaťtri rokov

„A až teraz je to prvý samozber. Jahody pestujeme zhruba dvanásť rokov a tento rok sme mali tretiu samozberovú sezónu,“ vraví. Na svojich sociálnych sieťach, kde oslovuje svojím prístupom k poľnohospodárstvu státisíce ľudí, aj túto „zemiakovú akciu“ prezentovala ako nostalgický návrat do minulosti. „Dávala som to v duchu 'poďte si zaspomínať na svoje detstvo', keď boli školské brigády, doma sa zbierali zemiaky. Predsa tiež nemá každý možnosť ich teraz doma pestovať.“

Pôvodne bolo v pláne sprístupniť pole len počas soboty (9. 9.), no pre vysoký záujem sa samozber otvoril aj v nedeľu. „Je to super, lebo ja nemusím robiť, robia oni,“ vtipne komentuje pestovateľka Banásová a dodáva, že „aj naši priatelia mi vraveli, že bude väčší záujem a väčšia žúrka pri samozbere zemiakov ako pri jahodách. No aj tak som si nebola istá, či sa to bude ľuďom páčiť.“