Okrem štandardného technického zabezpečenia sa zimné strediská venujú aj epidemickým opatreniam. „Stále nemáme informácie ohľadom prevádzky. Pripravili sme sa preto tak ako zvyčajne, plus zatiaľ rátame s opatreniami, ktoré sme mali na lanovke už v lete – rúška, dezinfekcia, odstupy a obmedzenie prepravnej kapacity,“ vraví hovorkyňa strediska vo Vrátnej Natália Košútová. Snowparadise Veľká Rača spustilo online predaj sezónnych skipasov už 5. novembra. „Pripravujeme sa štandardne. S prácami vždy začíname po lete. Keby sme čakali, ako sa vyvinie situácia, nestihli by sme otvoriť sezónu,“ hovorí Alžbeta Giláni z marketingového oddelenia.



Tatranské strediská už skúšajú snehové delá. Podľa Mariána Galajdu, manažéra komunikácie Tatry mountain resorts, by hotely mohli hostí privítať už v decembri, keď plánujú spustiť lyžovačku na Štrbskom Plese a v Jasnej. „V Tatranskej Lomnici by sme chceli lyžovať od 12. decembra,“ spresňuje Galajda.

Miroslav Dobrota, marketingový manažér Park Snow Donovaly, hovorí, že všetko závisí od protipandemických opatrení, ale aj od počasia. Hovorí sa aj o tzv. semafore pre lyžiarske strediská. Ministerstvo dopravy spolu s rezortným hygienikom vypracovalo návrh, ktorý by určoval rizikovosť jednotlivých oblastí. „Vo všeobecnosti semafor reguluje opatrenia podľa toho, aká je epidemická situácia v konkrétnom okrese,“objasňuje hovorca ministerstva dopravy Ivan Rudolf. Semafor by mal situáciu v každom stredisku riešiť jednotlivo. O tom, či ho schvália, bude pandemická komisia ešte len rozhodovať. „Prevádzkam semafor pomôže v tom, že budú mať jasné a predvídateľné pravidlá fungovania. Zároveň budú môcť pružne reagovať na meniacu sa epidemickú situáciu,“ dodáva Ivan Rudolf.

Niektoré strediská navrhli aj bezplatné antigénové testovanie priamo u nich. „Sme pripravení zapojiť sa,“ potvrdil Dušan Slavkovský, riaditeľ stredísk vo Vysokých Tatrách. „Dosiahli by sme, že v turistických regiónoch sa budú pohybovať negatívne otestovaní ľudia,” uviedol Igor Mráz, riaditeľ strediska Jasná. Testovanie by vraj mohlo fungovať i pre ubytovaných hostí. „Mohli by sme uvažovať o výnimke pre stravovanie ubytovaných turistov. Aby mohli raňajkovať v interiéroch reštaurácií hotelov či penziónov a nie v snehu na terasách,“ povedal Igor Rattaj, predseda predstavenstva Tatry mountain restorts. Prevádzkovatelia však pripomínajú, že návštevníci by mali prichádzať s negatívnymi certifikátmi a na svahoch by testovali len tých, ktorí to nestihli. Inak by to zrejme kapacitne nezvládli.

Hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi sa nápad páči: „Budeme sa tým zaoberať. Závisí to od toho, aké podmienky tam budú splnené. Preberieme to na konzíliu odborníkov.“



Lyžovačka a lanovky by mali byť bezpečné. „Zníženie kapacity prepravných zariadení nie je riešenie. Naším cieľom je eliminovať kontakt medzi návštevníkmi. To znamená znížiť vytváranie radov na lanovky, zvýšiť rozostupy. V kabínkových lanovkách zrejme budeme obmedzovať počty osôb, ale sedačkové by mali fungovať na plnú kapacitu, aby sa netvorili rady,“ vysvetľujú tatranské strediská.

Strediská chcú návštevníkov motivovať k online nákupu skipasov, ktorý je bezpečnejší. Ľudia sa vyhnú čakaniu a tlačenici pri pokladniach. V e-shope strediska Veľká Rača aj preto kúpite lístky za minuloročné ceny, ale v pokladni budú drahšie o 3 eurá. Na Donovaloch sa cena v pokladni navýši oproti e-shopu približne o 5 percent. Tatry mountain resorts chcú zaviesť i dynamické ceny. Ich výšku bude určovať ponuka a dopyt.

Tohtoročná lyžovačka bude iná ako po minulé roky. Zimné strediská sa už pripravujú. Zdroj: archív

Ak sezónu prerušia pandemické opatrenia, peniaze za kúpený skipas vám vrátia alebo dostanete kredit na nákup. Pri sezónnych skipasoch rozhhodne počet prevádzkových dní stredísk, dĺžka trvania obmedzení a počet odlyžovaných dní.

Napriek pandémii a opatreniam strediská neočakávajú menej návštevníkov. „Po období karantén a obmedzení by pohyb na čerstvom horskom vzduchu mal byť výborným fyzickým i duševným relaxom. Preto predpokladáme, že lyžovačka bude túto zimu in,“ hovorí Marián Galajda z TMR. Návštevnosť závisí aj od toho, či budú otvorené hranice. Veľa lyžiarov je totiž z Poľska a Česka. „Ak budú zatvorené hranice, možno prídeme o zahraničných turistov, ale môže byť viac slovenských, keďže tí nepôjdu do Álp,“myslí si Alžbeta Giláni zo Snowparadise Veľká Rača.

