Už rok tu funguje jediný zipline na východe. Košická župa tento projekt podporila sumou 200-tisíc. Ide o najväčší investičný projekt minulého roka. Mnohí mu efektivitu na dlho netipovali. No záujem si drží dodnes!

TAKTO SI ZIPLINE UŽÍVAJÚ NÁVŠTEVNÍCI. FOTO TU

Zážitok „preletu“ ponad tyrkysový, najvýchodnejšie položený travertín u nás si môžu vychutnať deti i dospelí. V ponuke je spustenie sa buď po 180 metrov dlhom lane, alebo „mini zipline“ s dĺžkou 30 metrov. Za predpokladu ideálneho počasia si jazdu môžete užiť v stredy a piatky od 10-tej do 18-tej, v nedele od 13-tej do 18-tej. Prevádzku má na starosti samotná obec.

Návštevníci si atrakciu pochvaľujú. „Je to úplne iný zážitok pohľadu na to jazero. Pohľad zhora je oveľa krajší a jedinečný,“ hovorí návštevníčka Jana. „Poriadna výška to je, tuším že až nejakých 50-60 metrov nad jazerom. Kto má strach z výšky, toto je ideálna príležitosť, ako sa toho zbaviť. Ten pohľad stojí za to,“ pridal sa Vlado.

Beňatinské jazero prezývané aj Beňatinská veľryba návštevníkov láka krištáľovo čistou vodou, v ktorej je možnosť sa okúpať na vlastné riziko. Jazero obkolesujú vysoké skameneliny, na ktorých sa nachádza množstvo vyobrazení morských živočíchov a niekoľko metrov veľký odtlačok pravekej ryby.

