Obsadenosť hotelov je aj v plnej letnej sezóne neskutočne nízka. Hoci by sa mohlo zdať, že keď všetci dovolenkujeme na Slovensku, hotely musia praskať vo švíkoch, nie je to tak. V pobytových hoteloch je pokles tržieb takmer 40 percent. Najhoršie je na tom paradoxne Bratislava.

Bratislava vychádza z ekonomických prepočtov ako najviac postihnutá destinácia v rámci celej republiky. „Hotely v hlavnom meste zaznamenali oproti vlaňajšku prepad v počte návštevníkov od 80 do 90 percent,“hovorí viceprezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Jan Svoboda.

Najväčšie a najluxusnejšie hotely v Bratislave svoje brány od začiatku koronakrízy ani neotvorili.

Mnohé hotely sú od marca zatvorené

Napríklad Crowne Plaza, Sheraton a Grand Hotel River Park sú zatvorené nepretržite od 16. marca, rovnako wellnesy v nich.

Grand Hotel River Park je od 16. marca zatvorený, funguje len reštaurácia, aj to nie celý týždeň. Zdroj: Grand Hotel River Park

„Veľké kongresové hotely majú nulový dopyt a aj existujúce rezervácie konferencií sa postupne rušia,“vysvetľuje Svoboda s tým, že ani výhľad na jeseň 2020 nie je ružový a zrejme dôjde k ďalšiemu prepúšťaniu zamestnancov.

„Keď prišla koronová kríza, ako prvé sme zrušili reštauráciu, prepustili sme zamestnancov, dali sme im odstupné a čakali sme, ako sa situácia vyvinie,“povedal nám na rovinu majiteľ hotela Matyšák Peter Matyšák. „Keď sa uvoľnili opatrenia, začali sme znovu ubytovávať hostí. Spočiatku sme mali troch, štyroch, pribúdali veľmi pomaly,“dodal. Hotel má kapacitu 70 lôžok a koronový rekord bol, keď pred pár dňami mali 40 hostí.

V priemere bolo v hoteli od marca denne 15 – 20 hostí. V tejto brandži sa však ani v kritickej situácii nedá šetriť na zamestnancoch, lebo aj keď príde len 5 hostí, v hoteli musí byť personál každý deň 24 hodín. Jediné, čo sa dá obmedziť, sú chyžné. „Pri takejto obsadenosti nám namiesto štyroch stačia teraz dve,“doplnil Matyšák a poukázal na nový druh klientely.

Nový trend

„Vznikol zaujímavý fenomén. Predtým sme mali 80 percent zahraničných hostí, ktorí teraz chýbajú, ale vznikla nová slovenská klientela. Rodiny prídu na dve noci a chcú spoznať Bratislavu. Urobia si cez víkend takú mini dovolenku v hlavnom meste za prijateľnú cenu, lebo cena ubytovania je teraz nižšia,“teší sa hotelier z nového trendu.

Peter Matyšák sa teší z nových hotelových hostí, ale reštauráciu naplno neotvoril, to by bola podľa neho samovražda. Zdroj: archív

Reštaurácia v hoteli je stále zatvorená, robí len raňajky pre hostí a podujatia na objednávku, najviac objednávok majú na husacinové posedenia firiem. „Ale passantskú prevádzku sa zatiaľ nechystáme otvoriť, lebo my máme takú polohu, že ľudia nechodia okolo, k nám treba ísť cielene a aj keď máme vlastné parkovisko, ľudia sa najedia skôr tam, kde sa pohybujú. Napríklad naša reštaurácia v Pezinku, ktorá je v centre mesta, varí aj v súčasnej situácii 200 – 300 obedov denne. To funguje, ale zamestnávať v bratislavskej reštaurácii 20 ľudí s tým, že možno príde 5 hostí, sa nedá. To by bola samovražda,“ skonštatoval smutne Matyšák, ktorý svoj hotel vybudoval pred 15 rokmi a tvrdí, že rok 2020 je jednoznačne najhorší.

