Vlastná značka vína, skákacia aréna či dokonca kaštieľ? Futbalista Marek Hamšík neschováva ťažko zarobené peniaze len doma pod vankúšom, investuje ich do rôznych druhov podnikania. Zistite s nami, ako jeho biznis napreduje!

Známy Banskobystričan buduje svoje impérium priamo v rodnom meste. Po skončení kariéry sa totiž plánuje do Banskej Bystrice presťahovať. Jeho meno sa spája so značkou vína Hamšík Winery, ktorá sa na našom trhu začína čoraz viac presadzovať. Futbalista je spoluinvestorom aj najväčšieho športovo-zábavného parku na Slovensku. Bounce park 17, ktorý takisto dal postaviť v Banskej Bystrici, otvorili len pred necelým mesiacom. Nachádza sa v ňom viac ako päťdesiat atrakcií na štyritisíc štvorcových metroch plochy. A treba dodať, že vnútri to vyzerá naozaj luxusne! Viac v našej galérii.

