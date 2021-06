Stane sa z dedinského futbalového ihriska štadión, určený na medzinárodné turnaje FIFA? Obyvatelia mestskej časti Banskej Bystrice Rudlová sa obávajú toho, ako ich štvrť zmení nový projekt, do ktorého investuje otec známeho futbalistu, Richard Hamšík. Ten však tvrdí, že Rudlovanom ustúpia a pôvodné zámery nenaplnia.

Futbalové ihrisko je banskobystrickej mestskej časti Rudlová už od 30. rokov 20. storočia. Pred pár rokmi ho pre časť svojich žiakov začal využívať futbalový klub Mareka Hamšíka a neskôr sa ho rozhodol renovovať.

Na základe oznámenia, ktoré je momentálne na posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA, má do areálu pribudnúť reštaurácia, fitness centrum, wellness, power hill či dvadsať metrov vysoké stožiare s LED osvetlením. Futbalové ihriská sa zase majú prispôsobiť štandardom Slovenského futbalového zväzu a FIFA.

Podľa obyvateľov mestskej časti Rudlová im nová podoba športoviska môže znásobiť problémy, s ktorými sa už potýkajú. Jedným z nich je doprava. „Cez ulicu Kpt. Jaroša v Rudlovej už teraz prechádza množstvo áut na dvadsaťtisícové sídlisko. Toto je ďalší projekt, ktorý spôsobí enormný nárast dopravnej premávky,“ povedala predsedníčka OR Rudlová dedina, Anna Krajanová.

Problémy s dopravou vnímajú aj na ulici Marka Čulena, ktorá vedie priamo ku štadiónu. „Už pred renováciou to bolo neúnosné. Koľkokrát stáli autá aj pred našimi domami. Neviem si predstaviť čo to bude, keď ich bude ešte viac,“ krútil hlavou Rudlovan Robert Kubík.

Najlepším riešením by podľa nich bolo, aby mesto do vystavalo do areálu novú prístupovú cestu. Okrem toho sa však obávajú aj svetelného smogu, ktorý má prúdiť z dvadsaťmetrových stožiarov s LED osvetlením. Podľa Krajanovej ich pobúrilo, že investor k zámeru zverejnil kolektívny súhlas, pod ktorý sa nepodpísal ani jeden Rudlovan.

