"Jak sľúbil, to tak bolo. Sebe nechcel nič, len pre druhého. Taký to bol človek. On mal peňazí, ale všetko dal, radšej rozdával chudobným," odzneli na pohrebe slová od jeho blízkych. Starostu odprevádzali do neba desiatky ľudí, cintorín praskal vo švíkoch.

"Atilla, Atilla, Atilla," skandovali nad otvorenou rakvou kontroverzného starostu miestni futbalisti oblečení v dresoch, na ktorých mali podobizeň starostu a Domom smútku, kde bolo vystavené telo A. Géňu, sa niesol srdcervúci plač a kvílenie zronených príbuzných. Tí postupne chodili k jeho rakve a hladili ho po hlave. Pre šťastie. Do truhly mu vložili sväté obrázky, vstup do domu smútku zdobili obrovské kvetinové vence, viacerí ľudia mali na sebe čierne tričká, či reflexné vesty s fotografiou starostu. Na poslednú rozlúčku prišiel aj Mikuláš Vareha, ktorý tiež Géňu dobre poznal.

Atilla Géňa sa neslávne preslávil ako niekoľkonásobný rómsky kandidát za starostu obce Žehňa (okres Prešov). V minuloročných voľbách sa mu síce podarilo zvíťaziť, rovnako vyhral aj v roku 2018, ale funkcie sa musel vzdať. Dôvodom boli nezahladené trestné činy z minulosti. Šokoval aj tým, že okamžite po inaugurácii si dal zvýšiť plat.

Géňa sa nevenoval iba vedeniu obce, ale aj svojej stavebnej firme. Práve táto práca sa mu stala osudnou. V utorok popoludní sa ťažko zranil pri prevrátení kolesového nakladača, ktorý šoféroval. Nešťastie sa stalo v Žehni. Skončil v nemocnici, no na ďalší deň zomrel na opuch mozgu. "Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví,” informovali prešovskí policajti na sociálnej sieti.