Kuracie mäso so špargľou

Skúste kuracie rolky so špargľou. Zdroj: Dobré jedlo/ Natália Jablonková

90 min

stredná náročnosť

4 porcie

Suroviny: štyri vykostené horné kuracie stehná, biela špargľa, 60 až 80 g údeného syra, osem tenkých plátkov slaniny, soľ, mleté čierne korenie, korenie na hydinu, rozmarín, cibuľa, 0,2 l lúpaných paradajok, kurací vývar, olej.

Postup: Kuracie mäso rozklepeme na plátky, posolíme, okoreníme a posypeme ich korením na hydinu. Očistenú špargľu naparíme. Každý ochutený plátok mäsa posypeme trochou nastrúhaného syra, rozmarínom, uložíme naň dve naparené špargle a znova posypeme syrom. Stočíme do rolky a obalíme dvomi plátkami slaniny. V panvici rozohrejeme olej a rolky mäsa prudko opečieme z obidvoch strán. Preložíme ich do zapekacej misy, podlejeme výpekom, vložíme do vyhriatej rúry a zapečieme. V hrnci na oleji orestujeme nadrobno pokrájanú cibuľu. Pridáme lúpané paradajky, podlejeme vývarom a pod pokrievkou udusíme domäkka. Pridáme k mäsu.

