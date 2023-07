Čo za to môže? „Dôvodom je ekonomická situácia – stúpajúce životné náklady a obavy z aktuálnej situácie. Dnes sú klienti opatrní, neurobia investíciu z rozmaru alebo pre potešenie. Primárne sa každý bojí, ako to bude s rastom životných nákladov a či nepríde o prácu. V poslednom čase nepočúvame pozitívne ekonomické prognózy, a preto sú klienti v tomto segmente realít veľmi zdržanliví,“ vysvetľuje jeden z dôvodov zbavovania sa rekreačných nehnuteľností Róberta Mecková, riaditeľka FinGO recloud.

Na šetrenie a ostražitosť vyzýva aj analytička 365.bank Jana Glasová. „Aj keď inflácia sa spomaľuje, stále sa pohybuje na dvojcifernom čísle. Pod jej zmiernenie sa podpísalo aj spomalenie tempa rastu cien bývania a energií. Práve na tieto položky vynakladajú naše domácnosti až polovicu svojich výdavkov,“ hovorí analytička.

Aj keď sa inflácia zmierňuje, stále sa drží na dvojciferných číslach. Analytička preto odporúča šetriť. „Každé nasporené euro sa počíta,“ dodáva Glasová.

Nie sú to však iba ceny energií a inflácia, ktoré môžu za prepad trhu s týmito druhmi nehnuteľností. Podľa Róberty Meckovej sú dôvody hneď tri. Celková ekonomická situácia, vyššie životné náklady a strach. Svoju úlohu tu zohráva aj vojna na Ukrajine. „Veľa ľudí sa obáva toho, ako sa bude vyvíjať situácia na Slovensku i vo svete. Mentálne nie sú naladení na takýto typ investície,“ vraví.

Pokles cien nehnuteľností cítiť naprieč celým Slovenskom. Nie je možné presne určiť, kde viac a kde menej. „Pokles je citeľný všade. V porovnaní s obdobím pred rokom a pol klesli ceny rekreačných nehnuteľností o 15 až 20 percent,“ uvádza Mecková. Ako však ďalej hovorí, aj keď pokles dopytu, a teda aj cien, vidíme všade, kvalitná nehnuteľnosť sa predá vždy. „Z hľadiska lokalít sú na tom najlepšie vybrané oblasti Vysokých Tatier či okolie Bratislavy,“ približuje lokality, ktorých sa prepad cien dotkol najmenej.

Prečo je to tak? Čo všetko predurčuje nehnuteľnosť na to, aby sa aj v čase krízy jej cena držala na predkrízových cenách? Podľa Róberty Meckovej sú to poloha v rámci rekreačnej oblasti, výhľady, susedstvo, technický stav nehnuteľnosti, prístupové cesty, inžinierske siete. „Dnes chce málokto chalupu niekde pod lesom, kde chýba kanalizácia. Klienti sú pri kúpe rekreačných nehnuteľností nároční. Nadštandardná investícia musí byť v očiach klienta naozaj nadštandardná. Pred kúpou musia byť na 100 percent presvedčení, že nehnuteľnosť spĺňa ich požiadavky na dostupnosť a kvalitu oddychu,“ uvádza Mecková.

