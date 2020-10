Vo štvrtok začnú platiť nové opatrenia, ktoré prijal ústredný krízový štáb. Jedným z nich je zatvorenie reštaurácií, ostane len možnosť vziať si jedlo so sebou. Pre reštaurácie je tento krok likvidačný, očakávajú vlnu prepúšťania a bankrotov, prežijú len veľké zahraničné reťazce.

Už vo štvrtok sa opäť zatvoria všetky stravovacie podniky. „Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou,“ uvádza úrad verejného zdravotníctva. Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel, čiže maximálne do 22.00 hod.

Vďaka tomuto nariadeniu sa mnohé gastrozariadenia ocitnú pred bránami bankrotu. „Rešpektujeme, že boj proti pandémii je prvoradý, a tak ako dodnes, aj budúci týždeň sa opatreniam prispôsobíme. Pre reštaurácie a podobné podniky je to však absolútny lockdown, a bez adekvátneho odškodnenia im hrozí okamžitý krach,“upozornil Ján Laš z iniciatívy Zachráňme gastro! s tým, že kompenzácia nájmov a drobné príspevky na zamestnanosť nebudú stačiť.

Riaditeľ siete Medusa Group, ktorá zastrešuje viac ako 40 gastro prevádzok na Slovensku, v Prahe a v Rakúsku Peter Štecko odhaduje, že pre veľkú časť gastro segmentu bude toto opatrenie likvidačné. Z dát, ktoré iniciatíva zozbierala, už teraz to vyzerá veľmi zle u všetkých prevádzok . „Zamestnancov už prepúšťali a plánujú prepúšťať. Takéto opatrenia to celé len urýchli a môže vyvolať následný krach väčšiny reštaurácií, klubov a barov. Doteraz nebolo potvrdené, že by sa vírus šíril z reštaurácií,“dodal Štecko.

To, že ostali povolené terasy, či možnosť vziať si jedlo so sebou, je nepostačujúce. „Možnosť konzumácie na terasách a výdaj baleného jedla sa týka miniatúrneho zlomku aktivít členov našej iniciatívy a je v tejto súvislosti a v tomto ročnom období úplne nepodstatné. Toto nariadenie znamená de facto povinné zatvorenie väčšiny reštauračných podnikov na Slovensku," uviedol Laš.

Zatvorenie nepovažujú majitelia za systémové riešenie. Súčasné opatrenia považujú za dostatočné, od 1. októbra sa výrazne obmedzil počet hostí, prevádzková doba, zrušili sa všetky oslavy. Reštauráciám tak výrazne padli tržby . „Nevidíme dôvody na zatvorenie prevádzok. Dopady takéhoto rozhodnutia budú veľmi negatívne- prepúšťanie zamestnancov, zatváranie prevádzok, bankroty. Zatvorenie interiérov a predaj len cez okienko budú pre mnohé z nich posledným klincom do rakvy,“ povedal generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák.

