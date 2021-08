Zuzana z Prešova mala rozprávkovú výhru 400-tisíc eur už takmer istú. Jej sen sa však rozplynul za pár sekúnd, keď pre omeškaný prenos, a nie vlastnou vinou, nestihla včas vysloviť heslo. Táto situácia by zamávala nejedným z nás. Ako sa cíti človek po takejto udalosti a čo by Zuzane mohlo pomôcť, sme sa pýtali neuropsychológa Petra Strculu z Krause Mental Care Group.

Čo si myslíte o očkovacej lotérii? Môže ľudí skutočne motivovať k očkovaniu?

- Z pohľadu behaviorálnej ekonómie ľudia radšej preferujú 10 % šancu na výhru 100 eur ako istých 10 eur. Aj preto sú lotérie pre ľudí atraktívne a aj očkovacia lotéria môže ľudí k očkovaniu motivovať. Otázkou však je, či je správne nastavená, správne odkomunikovaná a či jej pravidlá ľudia považujú za férové. Práve férovosť je jednou z našich najdôležitejších sociálnych potrieb.

Ako sa cíti človek, ktorý bol tak blízko k výhre 400-tisíc eur, no nemá ich pre oneskorený prenos?

- Tu sa stali tri veci. Po prvé – blízkosť cieľa. Čím bližšie sme k cieľu, ktorý nedosiahneme, tým viac nás to mrzí. Je iné zmeškať vlak o pol hodinu a iné o jedinú minútu. Aj víťazi bronzových medailí sú šťastnejší ako víťazi strieborných medailí. Víťazi bronzu sa tešia, že majú aspoň nejakú medailu, kým víťazi striebra sa hnevajú, že im tesne ušlo zlato. Nevyhrať 400-tisíc, pretože nás nevyžrebovali, nás bolí oveľa menej, ako ich nevyhrať pre oneskorenie online prenosu.

Po druhé je to strata výhry. V prípade žrebovania o 400-tisíc si podľa mňa súťažiaca myslela, že splnila všetky podmienky a výhra je jej. Prakticky pre jej mozog tú cenu už dostala a potom jej ju niekto nečakane zobral. O to väčší šok to bol pre ňu aj pre publikum.

No a po tretie sú to vonkajšie okolnosti. Ak človek spraví všetko správne a na vine sú vonkajšie okolnosti, je to frustrujúce a môže nastať pocit bezradnosti.

Čo asi prežíva taký človek?

- Človek sa dostáva do krivky smútku. Prevládajú hnev, smútok, apatia, niekedy aj popieranie a vyjednávanie, napr. pokus o súdny spor.

