Na Jednotke včera o 20.30 začali žrebovať piati výhercovia 100-tisícovej prémie. Podmienkou na získanie rozprávkových výhier je vždy do 20 sekúnd zodvihnúť telefonát od moderátororv a následne do 20 sekúnd povdať heslo heslo. Pre každého zo súťažiacich je však vygenerované iné heslo, ktoré sa v čase telefonátu objaví na obrazovke.

Štyria ľudia prišli počas lotérie o nervy. Hlavne diváčka Zuzana z Prešova. Zdroj: RTVS

Každú nedeľu moderátori privítajú v štúdiu nových hostí, ktorí budú akýmisi patrónmi určitého regiónu. Hosťom prvého večera bola skupina Peter Bič Projekt. Peter Bič vyžreboval Lýdiu z Nižnej Sitnice. Tá to zvládla a získala 101 000 eur. Ako druhá prišla žrebovať olympionička Zuzana Rehák-Štefečeková. Tá vylosovala Mateja z Ružindolu. Ten však telefón zdvihol len sekundu pred uplynutím časového limitu, no keď začul kričanie moderátorov a ľudí v štúdiu, zložil. ,,A ten, čo zdvihol na poslednú sekundu a namiesto toho, aby sa mu predstavili, tak mu do telefónu skríkli, že chudák radšej zložil... Gratulujem, to sa podarilo," reagovali diváci.

Následne prišiel tretieho nádejného výhercu vyžrebovať Peter Marcin. Vylosoval Jakuba z Rakovnice, ktorý mu však nezdvihol a prišiel o 200-tisíc eur. Štvrtá osoba tak hrala o závratných 300-tisíc. Vyžrebovaný Lukáš z Košíc, žiaľ, túto sumu nevyhral! Nebol totiž pri televízore. Z 300-tisíc sa mu tak ušla len tisícka.

Žrebovať prišiel aj Peter Marcin. Žiaľ, človek, ktorého vyžreboval, nezdvihol. Zdroj: RTVS

Následne išlo do tuhého, vyžrebovaný mohol vyhrať až 400-tisíc eur. Telefón takmer okamžite zdvihla Zuzana z Prešova. No keďže program sledovala cez internet, heslo stále nevidela. ,,Zuzka, heslooo, povedz heslo!" kričali moderátori. Sekundy sa však neúprosne míňali. ,,Neskoro mi to zobrazuje na internete, nemám televízor, mám len internet," vysvetľovala zúfala Prešovčanka. Tri sekundy po limite z nej vyhŕklo: ,,Zdravé Slovensko!" ,,To nemyslíš vážne Zuzka..." reagovala Vera Wisterová. No Zuzka heslo opakovala ďalej. ,,Zdravé, zdravé," odpovedal jej Marcel Forgáč. Zuzana tak len o pár sekúnd prišla o závratnú výhru.

,,To nebolo pomalým internetom, Bože, ale ukážkou nekompetentnosti a amaterizmu relácie, keď si neuvedomujú, že stovky tisíc ľudá má IPTV telku, kde je posun aj jednu minútu. To heslo tam má byť na obrazovke už keď žrebujú a nie až potom," hromžil divák. ,,Zatiaľ Očkovacia lotéria štyrom ľuďom zničila život," pridávali sa ďalší. ,,Očkovacia lotéria má už po prvom dni toľko obetí ako Covid," niektorí sa zabávali. ,,Hodina tejto relácie dnes na Slovensku zabila viac ľudí ako pandémia za posledný mesiac," kopili sa reakcie.

Po relácii vybuchol internet s rôznymi žartíkmi. Zdroj: Instagram Zomri

Zuzana, ktorá reláciu sledovala, tak prišla o 400-tisíc eur. V pravidlách súťaže (v bode 8) je pritom napísané, že „vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť sietí operátorov, cez ktoré sú vykonávané úkony na splnenie podmienok súťaže“. Či sa ale pod funkčnosťou siete myslí aj štandardné omeškanie spôsobené iným spôsobom distribúcie signálu, nie je zatiaľ známe.

