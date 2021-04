Neporušili zákon! Taký je záver uznesenia NAKA z vyšetrovania z vyšetrovania výberu dodávateľa na odvoz sutín po likvidácii po vybuchnutej bytovke na Mukačevskej 7 v Prešove. "Pri záchranných prácach, ktoré zabezpečovalo mesto v rámci mimoriadnej situácie nedošlo k zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku," napísal vyšetrovateľ. "Uviedol, že neboli naplnené ani znaky žiadneho iného trestného činu zo strany osôb konajúcich v mene mesta Prešov," uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová. Dodala, že osobne bola o tom presvedčená: "Všetci sme sa snažili v prvom rade pomáhať a čo najskôr odstrniť následky nebývalej tragédie. O to viac ma mrzí, že sa našli aj jedinci, ktorí využili zvýšenú pozornosť médií na to, aby poškodili dobré meno mesta ako aj ďalších subjektov, ktoré sa zapojili do záchranných prác."

Po zverejnení objednávky sa strhla kritika na vedenie mesta zo strany obyvateľov aj poslancov. Zarazila ich cena cez milión eur. Piati z nich požadovali kontrolu výberu dodávateľa a ceny za spomínané práce. Na cenu za vývoz sutín sa pýtal aj vtedajší premiér Peter Pellegrini. Podľa neho, ak by sa "náhodou preukázalo, že pri zákazke na demoláciu bytovky išlo o sumy, ktoré sa vymykajú štandardným cenníkom stavebných prác, nebude možné ich zo strany vlády preplatiť“.

Náklady nakoniec skutočne presiahli milión eur. Pritom česká spoločnosť poskytla stroj za euro a vykonala demoláciu do štvrtého poschodia zadarmo, samotný prevoz obrovského zariadenia si vyfakturovali. Poslanec Martin Eštočák tvrdil, že komunikoval s firmou, ktorá po rokovaní krízového štábu ponúkla cenu 400-tisíc eur komplet za všetko, dokonca aj s búraním. Bol to práve on, kto podal trestné oznámenie a poukázal na to, že mesto neuprednostnilo výhodnejšiu ponuku na vykonanie týchto prác od konkurenčnej spoločnosti. "Vzhľadom na všetky okolnosti prípadu a rozsah prác cenová ponuka tejto spoločnosti bola nepreskúmateľná, javí sa ako príliš nízka až špekulatívna a hlavne účelovo predostretá až potom, čo bola mestom zverejnená objedávka pre spoločnosť Matijka v sume 1,1-miliónov eur," napísal vyšetrovateľ.

Na mieste tragédie dokončujú záchranné práce. Zdroj: Ingrid Timková

Primátorka Avtedy uviedla, že mesto oslovilo sedem veľkých firiem s technikou, oprávnením na nakladanie s nebezpečným odpadom: ”Mnohé z nich povedali, že môžu dať ponuku, ale až neskôr, alebo že majú plné kapacity a tri-štyri mesiace sa nevedia dostať k zákazke.” Písomnú ponuku podľa jej slov predložila iba firma Matijka, ozývali sa rôzne subjekty, no ani po výzve neuviedli konkrétnu sumu a všetci sa začali ozývať až po zverejnení objednávky.

A prečo nepoužili systém elektronického verejného obstarávania, v ktorom sú zaregistrované všetky subjekty, na čo upozornil šéf Úradu verejného obstarávania (ÚVO) Miroslav Hlivák? “Neviem, prečo to niekomu z mojich kolegov nenapadlo, ani nikomu na krízovom štábe, ale všetci zháňali podľa kontaktov, kto si spomenul," nevedela vtedy odpovedať na otázku. Teraz uviedla, že jej bolo vysvetlené, že aj elektronický systém by sa vyhodnocoval sedem dní a to toľko času nemali: "Určite by sme nestihli do Vianoc dostať ľudí do domácností."

Pri výbuchu a následnom požiari 6. decembra zomrelo osem ľudí, 12-poschodový panelák bol taký zničený, že ho museli celý zdemolovať. Svoje domovy museli na niekoľko dní opustiť aj obyvatelia susedných bytových domov.

Koľko zaplatili iné mestá

Košice: Na Luniku IX za búranie, odvoz sutín a stráženie bytovky s 30 bytmi zaplatili 109-tisíc eur.

Na Luniku IX za búranie, odvoz sutín a stráženie bytovky s 30 bytmi zaplatili 109-tisíc eur. Martin: Za zbúranie obchodného domu, rozlohou trikrát väčšieho, zaplatili 400-tisíc eur.

Mohlo by vás zaujímať: