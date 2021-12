Zostali im iba spomienky, nič viac sa nepodarilo zachrániť! Čo nezhorelo, to skončilo v smetnom koši. A tak 48 rodín prišli behom minúty nielen o strechu nad hlavou, ale o úplne všetko, čo tvorilo ich roky budované domovy. Do svojich bytov, kde snívali svoje najkrajšie sny a snovali plány, sa už nikdy nevrátili. Zachránili si aspoň holé životy. No ôsmi z nich také šťastie nemali!

Peklo na zemi začalo pre obyvateľov dvanásťposchodového vežiaka krátko po poludní, presne o 12:12, v piatok 6. decembra 2019. Zaznel obrovský výbuch, ranu bolo počuť aj vo vzdialených častiach Prešova.

Detonácia bola taká silná, že niektoré byty roztrhlo, kusy panelov popadali na zaparkované autá pred panelákom, jeden z nich zasiahol obyvateľku domu. Následne sa rozhorel obrovský požiar, s ohňom hasiči bojovali do rána. Pre sťažený prístup, keďže sa zrútilo schodisko, bola evakuácia náročná. Uviaznutí ľudia stáli na balkónoch a prosili o záchranu. Oheň sa postupne rozširoval na najvyššie poschodia. Mladý muž z bytu pod strechou sa snažil vyslobodiť z horiaceho pekla a snažil sa preliezť cez balkón do druhého bytu, no nepodarilo sa mu to a zrútil sa dole. Zaživa uhoreli manželia, rovnako aj dôchodkyňa, ktorá bola doma sama so svojim psíkom. Jej ostatky sa nikdy nenašli, uhorela do tla. Súd ju po pol roku vyhlásil za mŕtvu.

Pri nešťastí sa zranilo 39 osôb. Svoje domovy museli na istý čas opustiť aj obyvatelia susedných bytoviek. Hasiči zasahovali celú noc, požiar zlikvidovali v sobotu ráno 7. decembra, zásah však ukončili až večer a miesto odovzdali zástupcom mesta. Tí privolali statika, ktorý rozhodol o úplnom zbúraní poškodenej bytovky.

Problém s peniazmi za búracie práce

Mesto sa dostalo pod paľbu kritiky, keďže počas vyhlásenej mimoriadnej situácii nehľadalo dodávateľa búracích prác cez elektronické verejné obstarávanie, kam stačilo vložiť informácie a dozvedeli by sa o tom podnikatelia na celom Slovensku. Zákazku zadalo priamo firme, ktorá si zbúranie bytovky a likvidáciu sutín vyčíslila na 1,1-milión eur, čo mnohí považovali za nadhodnotenú sumu. Napokon mesto odmietlo vyplatiť plnú sumu, najalo si znalca, no nič to nepomohlo. Majiteľ firmy požiadal súd o vydanie platobného rozkazu, úradníci nestihli podať voči rozkazu sťažnosť a preto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Polovicu bytovky zbúrala česká demolačná firma, ktorá si dala preplatiť prepravu nadrozmerného žeriavu.

Chcú novú bytovku

Mnohé rodiny si zaobstarali nové vlastné bývanie, iní sú v podnájme. Desať rodín sa spojilo a na pôvodnom mieste si chcú vybudovať nový bytový dom. Majú už vypracovanú štúdiu, prvé tri podlažia majú slúžiť ako parkovisko, ďalších päť podlaží bude obytných. „Spolu by tam malo byť 15 bytov, jeden dvojizbový a ostatné trojizbové. Na každom poschodí budú tri byty,“ uviedol predseda spoločenstva vlastníkov bytov zbúranej bytovky Mojmír Květoň (59). Bol to práve on, komu plynový kotol bytovky esemeskou signalizoval poruchu. Dostával telefonáty od susedov, že všade cítiť plyn. Poradil im, nech vetrajú, lebo kotolňa je nefunkčná. Pred dvanástou prišla pre neho do práce v neďalekej škole susedka, nech otvorí dvere na strechu, aby plyn nevybuchol, lebo už zapáchali všetky priestory domu. Okamžite sa vybral z práce skontrolovať, čo sa deje. Vošiel do kotolne, ale kotol v nej v tom čase nepracoval. V blízkosti činžiaka zatiaľ, robotníci podvrtávali zeminu pre uloženie káblov a prerazili plynové potrubie. Stihol ešte prehodiť pár slov s ďalšou obyvateľkou a keď stál pri vchode, zaznel mohutný výbuch. Od prijatia esemesky o poruche kotla do detonácie prešla pol hodina.

Ako si na nešťastie M. Květoň spomína? Z čoho má výčitky? Stačilo, aby urobil jednu vec a tragédii by zabránil?

Kým Mojmír Květoň prišiel k domu do výbuchu prešlo iba 10 minút. "Otázka je, čo by som stihol za ten čas. Či by som nastúpil do výťahu a išiel domov do bytu na 9. poschodie po kľúče od strechy. Vôbec mi nenapadlo manipulovať s ističom. Ten bol neďaleko vchodu." Pri výbuchu stál so susedkou neďaleko hlavného vchodu: "Všade bolo cítiť koncentrovaný plyn."

Vyšetrovanie tragédie stále nie je ukončené, polícia vzniesla obvinenie piatim osobám z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu.

Vlani pred rokom sa bývalí obyvatelia bytovky a pozostalí stretli na pietnej spomienke pri základoch zbúraného domu. Tohto roku, pre pandémiu koronavírusu, budú iba individuálne spomienkové akty. V pondelok 6. decembra bude napoludnie odslúžená omša v Konkatedrále sv. Mikuláša, ktorú bude možné sledovať cez online prenos.