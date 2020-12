Patrícia (34) a Hugo (38) z Prešova bývajú v paneláku, ktorý stál oproti vybuchnutej bytovky. Mladá žena zažila okamihy hrôzy, keď vlani na Mikuláša o 12:12 zaznela silná detonácia. Chvíľu predtým sedeli pri okne za počítačom. A nebyť toho, že zacítila plyn a išla na chodbu, rozbité sklo okna po tlakovej vlne by ju istotne dorezalo.

"Plánovala som pracovať z domu, chystala som sa na vianočné upratovanie. Na chodbe sme sa rozprávali so susedou, že to musíme riešiť. Volala na nejaké číslo, nikto nedvíhal. Už som sa obúvala, že sa idem vonku pozrieť k robotníkom, keď to buchlo. Hodilo ma o dvere. Zostali sme v šoku, tá hrozná tlaková vlna nám spôsobila nepríjemné stavy. Hučalo mi v ušiach, bolela hlava. Pozrela som sa smerom do obývačky a tam úplne rozbiťé okno," opisuje Patrícia, ktorá bola v tom čase sama doma.

V tej chvíli ešta stále netušila, čo sa stalo. "Prebehla som do kuchyne. Tam po náraze boli žalúzie zatvorené, nevidela som, že tam nie je sklo. Chytila som kľučku do ruky a celé okno mi zostalo v ruke," spomína. Keď zakričala z okna na tých, ktorí stáli pod bytovky, iba je odkázali, aby rýchlo utekali dole a nechali všade otvorené okná: "Pozrela som pred seba a vtedy som uvidela zdevastovanú bytovku."

Až neskôr vysvitlo, že celý výbuch smeroval na ich bytovku: "Zobrala som najnutnejšie veci a išla som vonku. Pomáhala som staršej susedke. Najhoršie bolo, že všetci boli v hystérii, strese. Nevedeli sme, čo máme robiť. Boli sme zúfalé a v strachu."

Prekvapilo ju, že sa tu zhŕkli ľudia a namiesto toho, aby sa snažili starším ľuďom pomôcť, všetko si nakrúcali na mobily: "Nechcela som, aby sa niekto hádzal do plameňov. Ale stačilo pomôcť tým, ktorí zostali vonku a nevedeli čo robiť. Keď sa susedky dostali už do bezpečia - starká a mamička s bábätkom, strašne to na mňa doľahlo a rozplakala som sa."

Malú dcéru mala našťastie v škôlke. Zavolala svojej mame, aby ju vyzdvihla a postarala sa o ňu. Do svojho bytu sa nemohli dostať takmer mesiac. Vianoce prežili v Írsku: "Veľa si už z tragédie nepamätám, snažím sa vytesniť ju z mysle. A čo sa zmenilo? Po tom, ako bytovku zbúrali, máme síce krajší výhľad, ale s veľmi trpkou príchuťou."

Mohlo by vás zaujímať: