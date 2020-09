Vyhodili nevinných a ten, kto má niesť skutočnú zodpovednosť, zostáva v úrade! Takýto je názor niektorých poslancov prešovského mestského zastupiteľstva. Vyzývajú primátorku mesta Andreu Turčanovú, aby odstúpila. Ona však tvrdí, že na to nemá dôvod a poslancom odkazázala, aby si sami spytovali svedomie.

Súd totiž poslal ešte 11. augusta na mestský úrad elektronickou poštou zásielku s vydaným platobným rozkazom na sumu za búranie spodných častí vybuchnutej bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove. Primátorka totiž odmietala zaplatiť celú fakturovanú sumu, lebo podľa znaleckého posudku stáli práce reálne menej, než ich firma Matijka vyfakturovala. Preto sa majiteľ búracej firmy obrátil na súd. Po správoplatnení platobného rozkazu si bude môcť peniaze, ak by mu ich mesto neuhradilo, vymáhať cez exekúciu. Lenže zamestnanci úradu súdnu zásielku ignorovali.

Keď sa 8. septembra pýtal denník Plus JEDEN DEŇ mesta na informácie o prepustení šiestich zamestnancov, kompetentní tri dni zahmlievali a tvrdili, že to nie je pravda. Až 11. septembra priznali, že mesto dalo hodinovú výpoveď trom zamestnancov z dôvodu vážneho porušenia pracovnej disciplíny. “Svojou nečinnosťou zavinili, že odpor voči platobnému rozkazu mesto nestihlo podať v zákonom stanovenej lehote. Radnica ho podala ihneď po zistení tejto skutočnosti,” uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek. Vyrazili na hodinu vedúcu finančného odboru, referentku a sekretárku.

Poslanci si myslia, že ak by po obdržaní znaleckého posudku úradníci uhradili peniaze v zmysle jeho záverov, predišlo by sa zložitej situácii, do ktorej sa mesto dotalo. “Ušetrili by sme 240-tisíc eur aj trovy konania vo výške 30-tisíc eur,” vyhlásili Martin Eštočák, František Oľha, Richard Drutarovský a Slávka Čorejová. Vyzvali primátorku na odstúpenie: “Je plne zodpovedná za tento stav." Podľa Oľhu prišla súdna zásielka zaručenou elektronickou poštou a bola jasne označená: “Nebola to obyčajná pošta. Nemôže to fungovať tak, že ak má úradník dovolenku, tak sa mu prepošle správa do jeho schránky a je to vybavené. Jasne tu chýba systém, ktorý je základným predpokladom fungovania úradu. Majú bordel ešte aj v pošte.” Rozhorčeným hlasom dodal: “Keď niekto nedokáže riadiť ani to, aby boli prečítané správy správne a ak je toľko trestných stíhaní ako v Prešove za minulé roky, tak je načase, aby primátor zvážil, či tomuto mesto prospieva a či plní to, čo od neho občania očakávajú.”

Primátorka na tieto slová zareagovala slovami o vyvodení zodpovednosti voči tým, ktorí pochybili. „Vôbec neotvorili elektronickú schránku. Práve preto som musela zareagovať tak, že tieto zamestnankyne, ktoré to mali priamo v pracovnej náplni a neurobili to, museli opustiť mestský úrad.“ Dodala, že to súdna zásielka prišla na podateľnu a odtiaľ ju poslali vedúcej odboru financií. Tá vôbec neotvárala svoju schránku: “Zrejme nemala nastavenú notifikáciu.“

Podľa Turčanovej to nie je chyba systému na úrade a už zisťujú mieru spoluzavinenia aj ďalších osôb. Ak mesto s neskoro podaným odporom na súde neuspeje, bude časť peňazí vymáhať priamo od zamestnancov podľa zákonníka práce vo výške štyroch mesačných platov. Na otázku, či prijali opatrenie, aby sa toto neopakovalo, uviedla, že vyzvala zamestnancov, aby “presne a precízne dodržiavali smernicu, ktorá toto ošetruje.” Osobnú zodpovednosť necíti ani napriek tomu, že na úrad prišla predžalobná výzva.

GENÉZA PRÍPADU:

Upratovanie sutín sprevádzali od začiatku problémy a nejasnosti. Celý problém začal vlani v decembri, keď vznikla potreba odpratať sutiny po vybuchnutej bytovke na Mukačevskej ulici v Prešove. V mimoriadnej situácii mesto nehľadalo dodávateľa prác cez elektronické verejné obstarávanie, kam stačilo vložiť informácie a dozvedeli by sa o tom podnikatelia na celom Slovensku. Na veľké prekvapenie verejnosti vraj prácne oslovovali firmy, ktoré sa takouto činnosťou zaoberajú. No a nikto to vraj nechcel robiť, našli iba jedného záujemcu. A hneď s ním aj spísali objednávku. Predbežné odhady za zbúranie bytovky a likvidáciu sutín vyčíslili na 1,1-milión eur, hoci v inom slovenskom meste zlikvidovali podobnú bytovku takmer o polovicu lacnejšie.

Po ostrej kritike si mesto napriek tomu, že sa s dodávateľom prác už dohodlo na sume za zbúranie a odvoz sutín, dalo za 17-tisíc eur vyhotoviť znalecký posudok a posúdiť výšku fakturovanej sumy firmou Matijka. No a znalci určili, že celkové náklady na asanáciu spodných podlaží bytového domu (vrchné búrala česká firma), triedenie a odvoz sutín a ich uloženie na skládke odpadov predstavujú sumu 781-tisíc uer. A primátorka rozhodla, že mu vyplatia iba toľko a sumu vo výške 237-tisíc neuznajú. Lenže Matijka sa obrátil na súd o vydanie platobného rozkazu. Tým by si po nezaplatení mohol vymáhať peniaze exekučne. Úradníci súdnu zásielku však odignorovali a tak mesto podalo odpor až po lehote. A tak je iba malá šancu na zvrátenie právoplatnosti súdneho rozkazu.

Pre piame zadanie objednávky na búracie práce podal poslanec Martin Eštočák trestné oznámenie pre pol rokom. Prípad preverovala Národná kriminálna agentúra. A pred niekoľkými dňami dostal informáciu, že polícia začala trestné stíhanie vo veci za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.