Žil v Snine, obliekal si biele obleky a podľa polície si v roku 2000 objednal mafiánsku vraždu konkurenta. Obchodník so zbraňami Ašot Mrktyčev pre neschopnosť súdov právoplatného ukončenia jeho procesu uniká už roky spravodlivosti. Nedávno na neho Američania aj Briti uvalili sankcie, lebo vraj nakupoval zbrane pre Rusov. V lete sa prešovskému súdu ozval z Moskvy a pred pár dňami z Číny.

Unikne slovenskej spravodlivosti? Stíhanie niekdajšieho Sninčana, obchodníka so zbraňami s azerbajdžanskými koreňmi Ašota Mrktyčeva, je príkladom toho, ako sa môžu policajti aj roztrhať a nakoniec im ich prácu zmaria sudcovia svojím laxným prístupom!

Obchodníka so zbraňami Ašota, v súčasnosti s trvalým pobytom v bratislavskej Karlovej Vsi, trikrát odsúdili za vraždu sninského podnikateľa Františka Galandu. Krajský súd zakaždým rozsudok zrušil. A tak sa tento bývalý pilot ruských stíhačiek úspešne vyhýba 20-ročnému trestu. A na pojednávania nechodí. Kým pred rokmi tvrdil, že sa musí starať o chorých rodičov žijúcich na Ukrajine a spolu s ospravedlnením posielal prešovskému súdu správy od lekárov, v júni sa ozval z Moskvy a pred pár dňami poslal prešovskému súdu list z Číny.

V marci na Mrktyčeva Američania uvalili sankcie, lebo sa pokúšal získať okolo 20 druhov zbraní a munície pre Rusov výmenou za komerčné lietadlá, suroviny a iný tovar. Podľa informácií amerického ministerstva bolo Rusko pripravené dohodu uzavrieť a obdržanými zbraňami a muníciou nahradiť vybavenie, ktoré stratilo v bojoch na Ukrajine. Začiatkom augusta tak urobili aj Briti pre podozrenie z účasti na dodávkach zbraní pre Rusko.

No a naše súdy sa s ním naťahujú takmer dve desiatky rokov za vraždu spáchanú ešte v roku 2000. Po zdĺhavom vyšetrovaní ho obžalovali v roku 2006. Prešovský súd ho trikrát odsúdil na 20-ročné väzenie. V rokoch 2007, 2013 a 2017. No krajský súd rozsudok zakaždým zrušil. Naposledy v roku 2019.

Nový proces, už s tretím senátom, mal začať po štyroch rokoch v polovici júna. Dvaja jeho spoluobžalovaní prišli, no Ašot, považovaný za hlavného organizátora vraždy, nedorazil. Poslal iba svojho obhajcu. A súdu poslal cez prostredníka list a uviedol v ňom, že súhlasí s konaním v jeho neprítomnosti. Ale aj to, že nesúhlasí so zmenou senátu, a tak teda musí byť celé dokazovanie vykonané nanovo, doplnené o pokyny odvolacieho súdu po zrušujúcom rozhodnutí.