O vzácnom náleze troch mečov z doby bronzovej sníva každý archeológ. Paradoxne, na Slovensku sa to podarilo brazískemu archeológovi, ktorý sa kamarátil s bratom expremiéra Fica. Poklad vykopal pred 9 rokmi, no nikto z pamiatkárov netuší, kde sa nachádza.

Plynári potrebovali v roku 2011 urobiť archeologický prieskum na stavbe obnovy plynovodu v lokalitách Vyšná a Nižná Myšľa, Ždaňa a Čaňa. Štátna firma si nenajala štátnych archeológov, ktorí roky skúmali daný región, ale zákazku podhodila súkromnej firme Archaeoservices Brazílčana Marcusa Comottiho podnikajúceho u nás a ktorý sa chválil kamarátstvom s expremiérom Ficom a jeho bratom. “Ja si dobre pamätám na to, že naši kolegovia z Košíc boli vtedy veľmi nešťastní, že výskum nezískal náš ústav. Priamo v susedstve tých miest sme v minulosti robili výskumy. Dokonca dodnes tam máme svoju základňu,” povedal riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Ruttkay.

Pri zemných prácach počas výskumu sa podarilo Brazílčanovi odkryť objekt s nálezom troch bronzových mečov s jazykovitou rukoväťou a zdobenej nádoby z doby bronzovej. V blízkosti sa nachádzali aj spálené kostrové zvyšky. Ide o nález, ktorý je takmer 3,5-tisíc rokov starý.

Na tento unikátny nález nás upozornili archeológovia už v roku 2017, keď sa zaujímali, kde sa vlastne nachádza. Takmer šesť rokov po výskume mnohí očakávali, že sa stane súčasťou expozície archeológie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Pravidlom totiž býva, že nálezy z regiónov sú prezentované v regionálnych múzeách.

Ešte pred štyrmi rokmi nám pamiatkari z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Košice lakonicky odpísali, že im nebola doručená nálezová správa z archeologického výskumu. Preto o umiestnení mečov nemajú žiadne informácie. Takú istú odpoveď sme obdržali trikrát, aj od ich nadriadeného orgánu - Pamiatkového úradu (PÚ) v Bratislave. Pred niekoľkými dňami sme sa pokúšali zistiť, čo sa zmenilo v priebehu rokov. Podľa zákona je totiž povinnosť odovzdať správu po ukončení výskumu do 90 dní. Znova odpísali z KPÚ to isté. Po opakovanom dožadovaní sa informácií, kedy sme kópiu žiadosti zaslali na vedomie generálnej riaditeľke PÚ aj ministerke kultúry, prišla promptná odpoveď. No z nej vyplynulo, že informácie, ktoré nám poskytovali od roku 2017, neboli pravdivé.

Nálezovú správu vraj dostali. Ešte v decembri 2011, no neprešla komisiou a Brazílčanovi nariadili doplniť ju. Týždeň po našom záujme, 6. 2. 2017 vyzvali stavebníka na odovzdanie správy z výskumu. Teraz priznali, že SPP im ju o dva týždne aj dodal. “V digitálnej forme, no kompletná je v tlačenej forme, ktorá obsahuje aj posudok subkomisie. Ten vydal PÚ v roku 2012,” odpísala zrazu riaditeľka KPÚ Kristína Markušová. Odvtedy však nikto nedohliadol na to, aby boli nedostatky odstránené.

PÚ potvrdil, že ide o nález artefaktov vysokej hodnoty. Ale kde je ten poklad, je i naďalej zahalené ruškom tajomstva. Odpoveď na túto otázku sme stále nedostali. “Zákon však hovorí, že vlastníkom týchto vzácnych nálezov je Slovenská republika a správcom Pamiatkový úrad a to od času prijatia výskumnej dokumentácie,” vysvetlil Ruttkay. No zdá sa, že zamestnancom štátu na našom kultúrnom dedičstve nezáleží.

