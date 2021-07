Hudobník Ondrej Kandráč bol v mladosti poriadny fešák! Jeho kučeravá hriva, súmerná tvár a milý úsmev pôsobli na dievčatá ako magnet. Našli sme spolužiačky, neuveríte, čo nám na neho prezradili. Zjeho fotky z maturitného tabla odpadnete! Vôbec by ste ho nespoznali. Prekvapí vás aj to, čo na svojho slávneho kamaráta prezradili jeho spolužiaci.

FOTO Našli sme Ondreja Kandráča na maturitnom table: Aha, aký to bol fešák!

Muzikant Ondrej Kandráč pochádza z Krásnej Lúky (okres Sabinov). Maturoval na gymnáziu v susedných Lipanoch, ktorej školské chodby zdobia maturitné tablá absolventov. A medzi nimi je aj tablo jeho triedy s fotkami jeho spolužiakov. No obľúbeného hudobníka by ste však medzi nimi nespoznali. Jeho FOTO si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Ondrejov ročník bol vydarený, viacerí z nich sú úspešní vo svojich povolaniach. On sám na svoje stredoškolské časy ochotne zaspomínal. "Celé štyri roky som sedel v lavici s Katkou Pavelovou. Asi som na ňu neurobil najlepší dojem, pretože po skončení gymka sa rozhodla odísť do rehole,” vtipkuje. Katka bola istý čas na misii v africkom Togu a Benine. Študuje na univerzite v Ríme, momentálne je na študijnom pobyte v Izraeli. Podobne je to aj s Ondrejovou partnerkou zo stužkovej - Jankou. Je redemptoristka a teraz pôsobí v reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa v Lomnici pri Vranove nad Topľou.

Rád si spomína na partiu chalanov, s ktorými po slávnostnom získaní občianskeho preukazu čas od času, potajme, zašli pod Viechu a okoštovali z tokajského furmintu. “Predajňa vína bola od gymka vzdušnou čiarou len pár metrov, no návrat niekedy trval aj pár desiatok minút. Vždy však s gráciou a samozrejme veľmi výnimočne,” smeje sa. So spolužiakom Jožkom Pribulom ho spájajú aj rodinné väzby, je krstným otcom Ondrejovho syna: “Je lekár, výborný neurológ v Nemecku. Keď sme zmaturovali, na oslave sme sa dohodli, že budeme kmotrovci.”

Ďalšou Ondrejovou obľúbenou spolužiačkou bola Helenka Kormošová. “Je z tej istej metropoly ako ja - z Krásnej Lúky. Chodievali sme spolu do školy povestným modrým autobusom. Sme v kontakte,” opisuje. Helena je riaditeľkou ZŠ v Ondrejovej rodnej dedinke a čas od času k nej i k jej žiakom rád zavíta.

So spolužiakmi sa stretáva raz za päť rokov, vždy je to pre neho veľký sviatok a ku každému z nich ho viažu nezabudnuteľné spomienky. Chýbať pri tom nemôže ani ich triedna profesorka - Ružena Harčarová. “Bola prísna, ale spravodlivá. Učila matematiku a možno aj vďaka nej viem vždy bezchybne načasovať minutáž našich koncertov,” neostáva nič dlžný svojej vtipkárskej povahe. Vážnym hlasom však dodáva, že všetci spolužiaci sú pre neho jeho ďalšou veľkou rodinou.