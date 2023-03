Dušan Dědeček si minulý rok začiatkom októbra v nedeľu večer sadol za volant s 1,6 promile alkoholu v krvi. Nezvládol riadenie a v centre Bratislavy vyletel zo zákruty, pričom v rýchlosti vyše 140 km/h narazil priamo do zastávky MHD Zochova. Výsledkom tohto nezodpovedného a bezohľadného správania boli desiatky zranených a 5 obetí – študenti Broňa († 21), Marek († 21), Natália († 19), Richard († 19) a Saša († 20).

Dědeček pár dní po nehode poprosil rodiny obetí o odpustenie. „Žiadne slová to nevyjadria, nijaký môj čin to nezmení, ale chcel by som ich poprosiť o odpustenie,“ povedal. Krajský súd ho vzal do väzby, kde je dodnes.

Vyšetrovanie smutného incidentu 23. marca ukončili a včera prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava na neho podal obžalobu. "Dňa 29. marca 2023 podal prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava obžalobu na obvineného D. D. pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia v nepriamom úmysle," priblížil hovorca prokuratúry Juraj Chylo. Pre trestný čin všeobecného ohrozenia mu hrozí podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo až doživotie.

Advokát rodičov nebohej Broni Božoňovej Patrik Benčík z Prešova vznesenie obžaloby už očakával. “Bol som na preštudovanie vyšetrovacieho spisu, lehota totiž končila minulý týždeň,” spresnil. Za rodinu poškodených skonštatoval, že sú na pol ceste k odsúdeniu páchatela tohto ohavného trestného činu. “Veríme, že zákonný sudca spis čo najrýchlejšie naštuduje a vytýči pojednávanie v danej veci,” dodal Benčík.

Na margo trestnej sadzby, pri ktorej obžalovanému Dědečkovi hrozí doživotie, uviedol: “ Pozostalí spokojní nebudú nikdy. Moji klienti prišli o dcéru, a nič im túto stratu nenahradí,” tlmočil slová rodiny s tým, že k samotnej kvalifikácii trestného činu sa vyjadrovať nechcú. “Je to úlohou vyšetrovateľky, prokurátora a súdu. Ako poškodení nemôžu podať ani odvolanie voči prípadnému rozsudku o vine či nevine. Iba pokiaľ ide o náhradu škody,” uzavrel Benčík.

