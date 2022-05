Cirkevného hodnostára v roku 2018 obvinila zo sexuálneho zneužívania Martina Andričíková, dnes O’Connorová, ktorá už viac ako 20 rokov žije v Írsku. Polícia uzavrela prípad s tým, že skutok sa nestal tak, ako ho popisuje rodáčka z obce Ubla okr. Snina.

Neodbytné deti i rodičia

O biskupovi Milanovi Chauturovi je známe, že sa v rámci svojho pôsobenia dlhodobo venoval deťom a mládeži a to najmä v rámci športových či iných voľnočasových aktivít, aj preto mnoho rokov predsedal Rade pre rodinu a mládež Konferencie biskupov Slovenska. Kňaz nepopieral, rovnako ani svedkovia, že deti pobozkal na čelo alebo na vlasy, urobil krížik alebo usadil si ich na kolená, bolo to však len ako otcovské gesto. V tom čase to bolo pomerne bežné a nikto v tom nevidel nič zlé. Deti si to neraz vymohli samy svojou neodbytnosťou alebo si to želali ich rodičia.

Sťažnosť

Policajný vyšetrovateľ povedal, že Martina sa so spomínaným kňazom stretla v dome rodičov či starkých, kam Milan Chautur prichádzal ako hosť. Vypočutí svedkovia zneužívanie nepotvrdili, iba, že sa k nej správal rovnako ako k ostatným deťom. Žene sa rozhodnutie o ukončení trestného stíhania nepozdávalo, a tak cestou svojho právneho zástupcu podala proti nemu sťažnosť, tú však Krajská prokuratúra v Prešove zmietla zo stola. "Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie. Policajný vyšetrovateľ dostatočne zdôvodnil, ako a prečo dospel k rozhodnutiu zastaviť ho,“ napísal hovorca prešovskej krajskej prokuratúry Marián Spišák.

Stanovisko nemajú

Košická eparchia konštatovala, že jej nebolo zatiaľ zaslané žiadne oficiálne stanovisko príslušných úradov. "Všetky informácie sme sa dozvedeli len z médií. V tejto súvislosti však môžeme uviesť, že biskupský úrad má vedomosť, že kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre Východné cirkvi, už takmer pred desiatimi mesiacmi oznámil biskupovi Milanovi Chauturovi, že po ukončení šetrenia pápež František proti nemu zrušil akékoľvek cirkevné trestné konanie. Čím sa potvrdilo naše presvedčenie, ktoré sme zdieľali verejnosti už od začiatku celej kauzy. A to, že biskup Chautur je nevinný," reagoval na naše otázky hovorca Košickej eparchie Martin Mráz, ktorého sme spolu s vedením biskupstva zastihli v Ríme na Národnej púti.

Pápežov odkaz

"Počas audiencie generálny vikár Jaroslav Lajčiak informoval pápeža Františka o spomínanej skutočnosti," zdôraznil hovorca. Prízvukuje, že Svätý Otec František s neskrývanou radosťou povedal: "Je to jedna z najkrajších správ, aké som kedy dostal!" Zároveň pápež priznal, že na Chautura veľmi často myslí aj preto, že patrí k jeho najobľúbenejším biskupom sveta. Mráz vysvetlil, že v prípade akéhokoľvek trestného stíhania biskupov je kompetentnou autoritou pápež. "On nariadil prešetrenie celého prípadu vladyku Milana a rovnako on osobne rozhodol o zrušení akéhokoľvek cirkevného konania. Celé vyšetrovanie sa riadilo predpismi cirkevného práva," uviedol na záver.

