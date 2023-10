Informáciu o požiari potvrdil hovorca trenčianskych hasičov Marián Petrík s tým, že požiar pol hlásený krátko pred pol ôsmou večer v rámci areálu spoločnosti Konštrukta. Spoločnosť sa nachádza v časti Trenčína, ktorá sa volá K výstavisku. Podľa našich informácií došlo k požiaru pravdepodobne z dôvodu elektrického skratu.

Obrovské plamene je vidieť z ďaleka a oheň už stihol preskočiť aj na strechu galvanizovne. Na mieste aktuálne zasahujú, respektíve v krátkej dobe zasahovať budú hasiči z Trenčína, Dubnice nad Váhom, Nového Mesta nad Váhom, Považskej Bystrice a Bánoviec nad Bebravou. Podľa Petríka zasahuje až 22 hasičov a 12 kusov techniky.

Na mieste sú aj policajti. "Je tu strašne veľa policajtov, hasičov, plamene šľahajú do výšky, horia výrobné haly v bývalej TOSke, hovorí sa, že sú tam nejaké nebezpečné chemikálie, do vnútra šli hasiči v špeciálnych chemických oblekoch," povedal svedok, ktorý v blízkosti býva s tým, že horieť by mali kade s kyselinou.

"My sme museli pozatvárať okná, lebo sa valil hustý čierny dym," dodal ďalší svedok. "Aktuálne odtiaľ stúpa už len biely dym. Plamene už nie je vidieť, vyzerá to tak, že to dostali pod kontrolu," dodal obyvateľ časti Trenčína K výstavisku.