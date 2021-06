Dnes pokračuje súdny proces so Štefanom Aghom, obžalovaným z falšovania zmeniek TV Markíza. Po tom, ako minulý týždeň vypovedali odsúdení Marian Kočner a Pavol Rusko sa dnes na rad dostanú ďalší dôležití svedkovia. Prokurátor Ján Šanta naznačil, že celý proces by mohol byť čoskoro ukončený!

14:35 – Pojednávanie na dnes ukončené. Pokračovať sa bude 30. júna.

14:09 - Ďalšia svedkyňa, ktorá pracovala v televízii od roku 1996 so 2011 tvrdí, že spor medzi Ruskom a Kočnerom s Aghom bol vyrovnaný na prelome tisícročia. Kočner s Aghom vraj dostali po 40 miliónov korún. „Rusko sa mi nikdy nezdôveril, že by spor nebol vyrovnaný, alebo že by existovali nejaké zmenky,“ povedala svedkyňa.

13:52 – Sudca vyhlásil krátku prestávku.

13:46 – Počas obednej prestávky sa k priebehu dnešného pojednávania vyjadril prokurátor Ján Šanta a opäť nezostal nič dlžný svojej vtipnej povesti: „Som na 100 percent presvedčený o opodstatnenosti obžaloby. Nepoviem na 150 percent, aby sa zas toho nechytili matematici, že na 150 percent sa nedá.“ Šanta ešte nevie, či bude v tomto procese použitá aj Kočnerova Threema: „Najvyšší súd pri už odsúdených Kočnerovi s Ruskom povedal, že dôkazy su postačujúce aj bez Threemy.“ Podľa prokurátora sa ale určite bude vykonávať písmoznalecký posudok podpisov Agha: „Je obžalovaný z napomáhania falšovania dvoch zmeniek v celkovej hodnote 34,5 milióna eur.“

13:36 – Výpoveď Václava Miku skončila.

13:27 - „O zmenkách som sa dozvedel keď to bolo publikované. Myslím si, že niekedy v roku 2018,“ povedal Mika pred senátom súdu. Mika prezradil, že neformálny vzťah k Markíze mal aj pred rokom 2006: „Bol som totiž prezident Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc.“

13:17 – Generálny riaditeľ TV Markíza v rokoch 2006 až 2010 Václav Mika prišiel na poslednú chvíľu, ale pred svojim výsluchom stihol prezradiť, že o žiadnych zmenkách nevedel.

13:15 – Pojednávanie pokračuje. Vypovedať ide Václav Mika.

11:35 – Sudca vyhlásil prestávku do 13.05. Ako prvý by mal poobede vypovedať Václav Mika.

11:14 – Ďalší nepríjemný fakt pre Agha! Prokurátor prečítal posudok písmoznalkyne, ktorý podľa neho dokazuje, že zmenky neboli podpísané v roku 2000 ako tvrdí Agh, Kočner a Rusko. „Na základe znaleckého posudku je zrejmé, že zmenky boli podpísané po roku 2013,“ povedala právna zástupkyňa Markízy Lucia Tandlich.

10:55 – Prokurátor Ján Šanta číta listinné dôkazy.

10:45 – Ťapáková rovnako ako prvý dnešný svedok na súde povedala, že zmenky sú pre ňu neznámou. Po výpovedi sa vyjadrila jednou vetou: „O zmenkách som nevedela, nemala som o nich žiadnu vedomosť a moja výpoveď korešpondovala s tým, čo som už v rámci zmeniek povedala.“

10:35 – Vypovedať ide Ťapáková.

10:23 - „Ja som sa s Ruskom stretol v roku 1998 a potom až v roku 2016. Zmenky od Ruska nám doniesol Ernest Valko,“ povedal Agh cez prestávku. Myslí si, že nik z generálnych riaditeľov nebude vedieť o zmenkách, lebo si vraj Rusko nesplnil povinnosť a nikde ich neuviedol.

10:12 – Sudca vyhlásil prestávku do 10.30.