Stanislav Teleky (†53) z Michaloviec podľa predbežného vyšetrovania vzal v nedeľu 15. januára život svojej manželky Eriky (†44) a ich dvoch krásnych detí Zuzanky (†14) a Martinka (†12). Sám so sebou bojoval ešte dva dni a v utorok popoludní skoncoval aj svoj život. Doterajšie poznatky hovoria o tom, že sa zastrelil. Jeho rodinu pochovali v rodisku nebohej ženy aj s deťmi, Stana uložili do hrobu jeho rodičov v Michalovciach. Pred svojim ohavným skutkom ako odborník v IT oblasti odstránil všetky fotky svojej rodiny z internetu a vymazal ich profily zo sociálnych sietí. No jeho šikovné a pekné deti sme našli v galériách na stránkach školy, ktorú navštevovali. A získali sme aj fotky jeho manželky - nebohej Eriky. Bola krásna a usmievavá - žena krv a mlieko!

Po pohreboch prehovorili rodiča Eriky, ktorá sa aj so svojimi deťmi stala obeťou hrôzostrašného skutku vlastného manžela. Ten nechránil svoju rodinu, ako to robia otcovia, ale zniesol ju zo sveta! Zrejme v ťažkom duševnom rozpoložení nevidel iné východisko zo svojej životnej situácie a tak urobil to najhoršie, čo mohol.

V nesprávnom úsudku spriadol desivý plán a v nedeľu zabil svojich najmilovanejších - ženu a deti. Tých, ktorých všetci hodnotia ako veľmi príjemných ľudí, no strnulých, keď boli pri večne zachmúrenom Stanovi. Na to, aby svoj diabolský úmysel ukončil samovraždou, zbieral zrejme odvahu dva dni. Na svoj život siahol až v utorok po poludní. Zastrelil sa legálne držanou zbraňou. Pred samovraždou zavolal svojmu bratrancovi do Košíc a ten zalarmoval políciu.

Keď policajti vtrhli do bytu, naskytol sa im hrozný pohľad. Deti a Eriku našli v spálni na posteli prikryté bez známok života. A nebohý Stano sedel v kresle v pracovni s rukami v lone a vedľa neho bola pištoľ, ktorou sa zastrelil. Na stole boli ohorky cigariet, ktorými sa zrejme snažil upokojiť, hoci v minulosti bol nefajčiar.

Stanislava pochovali do hrobu jeho rodičov v Michalovciach počas utajeného pohrebu v pondelok dopoludnia. A kým na pohreb Eriky a jej detí, ktorý sa konal v bydlisku jej rodičov v Ladomírovej pri Svidníku, sa zišlo množstvo smútiacich hostí, jeho prišli na poslednej ceste vyprevadiť iba 8 ľudí.

Pohreb nezabezpečovali jeho bratia - dvojičky žijúce v zahraničí, ale jeho bratranec z Košíc a krstná mama. Tá bola, podľa našich informácií, v hroznom šoku, keď sa dozvedela, čo jej krsňa vykonal. Traja bratia Telekyovci ešte v ranej mladosti prišli o rodičov. Aj to bol zrejme dôvod, že Stano trval na neudržiavaní rodinných vzťahov a preferoval život iba vo štvorici.