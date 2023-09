O povolení obnovy konania, ktoré žiadajú odsúdení v kauze vraždy Ľudmily Cervanovej, súd zatiaľ nerozhodol. Pondelkové verejné zasadnutie súd zrušil, ďalší termín určí dodatočne. Vyplýva to z informácii, ktoré TASR poskytol hovorca krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

"Dnešný termín verejného zasadnutia bol zrušený z dôvodu vážnych rodinných dôvodov na strane predsedníčky senátu. Verejné zasadnutie bolo odročené na neurčito, termín ďalšieho verejného zasadnutia bude určený dodatočne," povedal Adamčiak.

Na snímke obžalovaný František Čerman počas obnoveného procesu v kauze vraždy Ľudmily Cervanovej 19. júna 2023 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

Cervanovú zavraždili v lete 1976. Odsúdení ju mali pred internátom v bratislavskej Mlynskej doline násilne vtiahnuť do auta a odviezť do jedného z domov, kde ju znásilnili. Následne sa rozhodli Cervanovú usmrtiť, lebo im hrozila, že ich skutok oznámi. Zviazanú ju v kufri auta previezli do Kráľovej pri Senci k termálnemu jazierku, kde sa 14. júla 1976 našlo jej telo.

Na snímke obžalovaný Juraj Lachmann počas obnoveného procesu v kauze vraždy Ľudmily Cervanovej 19. júna 2023 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

Odsúdení boli Milan Andrášik, Miloš Kocúr, Stanislav Dúbravický, František Čerman, Pavol Beďač, Juraj Lachman a Roman Brázda. V septembri 1982 dostali nepodmienečné tresty odňatia slobody v trvaní od štyroch do 24 rokov. V roku 1990 však bol na základe sťažnosti federálneho generálneho prokurátora rozsudok najvyšším súdom zrušený.

Prečítajte si tiež: