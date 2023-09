Tentoraz potreboval pomoc 29-ročný muž. Podrobnosti prípadu, resp. jeho nočného správania, nie je možné z dôvodu ich citlivosti do detailu popísať, no polícia chce upriamiť hlavnú pozornosť na to, že na každý nepríjemný pocit existuje rozumné riešenie. Aj vtedy, keď sa človeku niekedy môže zdať, že je v situácii sám, tak to tak nie je. Vždy je na koho sa obrátiť - na rodinu, priateľov, blízkych, či lekárov.

"V neposlednom rade sú tu pripravení pomáhať naši „tichí hrdinovia“, policajní vyjednávači, o ktorých sa síce nehovorí často, no majú za sebou už kus dobrej práce a pomohli už nejednej osobe v krízovej situácii. Policajný vyjednávač pracuje s tým najcennejším, s ľudským životom. Neklame a nesľubuje nemožné, pracuje s aktuálnym problémom, vždy nenásilnou formou a je pre človeka v kríze akýmsi pomyselným mostom a nádejou, ako sa dostať z ťažkej situácie," napísala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Prípad z tejto noci mal našťastie šťastný koniec - muž bol odovzdaný do zdravotnej starostlivosti. "Tentoraz pomohlo napätú situáciu zmierniť milé slovo, dohováranie od rodiča, matky... Vyjednávači a všetky zasahujúce zložky, ktoré boli na mieste, odchádzali po náročných hodinách z udalosti síce unavení, no s pocitom, že všetci urobili maximum pre záchranu ľudského života," uviedla polícia.