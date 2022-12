Tí, ktorí na prvý pohľad malicherný prípad sledujú sú prekvapení, že sa vlečie tak dlho a nikto z kompetentných sa nechce k nemu komplexnejšie vyjadriť. Najnovšie stanovisko polície znie. "V uvedenom prípade polícia vec ukončila v zmysle zákona o priestupkoch 15. decembra 2022. Spisový materiál predložila spolu so Správou o výsledku objasňovania Okresnému úradu, odboru všeobecnej vnútornej správy, v Košiciach, ako orgánu príslušnému vo veci ďalej konať," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Ping-pong polície a úradníkov

Kauze sa muži zákona začali venovať z vlastnej inicatívy. A hoci pôvodne žiadna zo strán nemala chuť incident riešiť, bolo 29. 9. 2021 na NAKA prijaté trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva a trestného činu ublíženia na zdraví. Vec neskôr skončila na Obvodnom oddelení Staré Mesto v Košiciach, odkiaľ bol spisový materiál po ukončení objasňovania uznesením 29. 11. 2021 presunutý na priestupkové konanie. Odkiaľ 21. februára 2022 putoval naspäť na stôl policajtom obvodu Staré Mesto. Kauza začína pripomínať nekonečný príbeh, keďže spis sa opakovane vracia na priestupkové oddelenie. Policajná hovorkyňa odmietla uviesť podrobnosti rozhodnutia z 15. decembra 2022.

Nedotknuteľná Cigániková

Oslovili sme úradníkov na OÚ v Košiciach, tí nás odbili s tým, že informácie spadajú pod Zákon o ochrane osobných údajov. Kontaktovali sme preto "priestupkárov" mimo metropoly východu, prečo sa podľa nich prípad vlečie tak dlho. "Najčastejšie je to vtedy, ak nikto nie je preukázateľne obvinený, keďže obe strany tvrdia, že vinník je ten druhý. Polícia to väčšinou uzavrie tak, že ide o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a spis skončí na okresnom úrade. Stať sa môže aj to, že po pár mesiacoch ho košickí kolegovia vrátia späť na policajný obvod," povedal referent, ktorý si želá ostať v anonymite. "Je možné, že sa to vlečie práve preto, že je do toho namontovaná Sulíková poslankyňa. Ja by som sa s ňou tiež nechcel ťahať za prsty. Stačilo mi vidieť to, čo vystrájala s Tabak," zasmial sa úradník.

Veľké tajnosti a niekoľko verzií

Prípad je od jeho prevalenia dlhodobo zahalený rúškom tajomstva. Podrobnosti zverejniť odmietlo vedenie hotela, rovnako aj polícia a zahmlievaciu taktiku zvolila aj inokedy veľmi výrečná a všeobecne k mnohým kritická Jana Bittó Cigániková.

Informácia o tom, čo politička potúžená alkoholom vystrájala v hoteli mala niekoľko verzií. Podľa jedných, spúšťačom nespokojností hostí malo byť fajčenie v izbe poslankyne spojené s hlasnou "hudobnou produkciou", druhí hovorili o incidente s recepčnou a ďalší dokonca o potyčke s riaditeľom hotela. Nech to bolo akokoľvek, svedkovia hodnotia vystupovanie poslankyne ako riadny škandál, pri ktorom nielenže politička budila verejné pohoršenie, ale aj útočila na personál hotela pričom došlo k poškodeniu zariadenia podniku.