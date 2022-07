Vstup do mestskej pamiatkovej zóny na Hlavnej ulici v priamom centre Prešova je zakázaný dopravnými značkami. Majitelia tamojších prevádzok majú určené hodiny, kedy si ich môžu zásobiť a aj to iba na nevyhnutný čas. Parkovať v centre mesta je úplne zakázané. No a v mestskej pamiatkovej zóne Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch doslova zakazuje odstaviť auto, kde si kto zmyslí. Ide totiž o zónu regulovaného parkovania. A navyše so zákazom vjazdu. Výnimku zo zákazu môže povoliť iba polícia.

No zdá sa, že niektorí funkcionári si myslia, že môžu všetko. Aj sa doviezť až k dverám svojho pracoviska, nezaťažovať nohy prejdením pár metrov, aj nerešpektovať dopravné značenie či nariadenie mesta platné pre všetkých smrteľníkov. Toto je aj príklad honorárneho konzula Poľska Jána Hudackého, ktorý v minulosti pôsobil ako europoslanec, dlhé roky ako poslanec parlamentu, bol podpredsedom KDH či štátnym tajomníkom na ministerstve dopravy.

Auto s diplomatickými značkami totiž pravidelne parkuje na pešej zóne, na historickej kamennej dlažbe, medzi budovou konzulátu a Konkatedrálou v Mikuláša, neďaleko sochy sv. Jána Pavla II. Miesto na odstavenie auta si konzul vyberá priamo pod dvomi stromami, v ich tieni. Inokedy parkuje priamo pri vstupných dverách.

Obyvatelia mesta iba nechápavo krútia hlavou. Najmä tí, ktorí bývajú v meste a majú problém s parkovaným aj na vymedzených miestach a ktorým mesto vydáva parkovaciu kartu iba na jedno auto. "Je to prejav papalášskeho a arogantného správania, nerešpektujúc dopravné značenie ani záväzné nariadenie mesta o parkovaní," vraveli nám viacerí.