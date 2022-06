SMRŤ Milana Lučanského: Ako je to s posmrtnou ryhou na jeho krku po obesení? ×

Vyšetrovanie smrti policajného exprezidenta Milana Lučanského (†51), ktorý skonal na druhý deň po nevydarenej samovražde polícia uzavrela a trestné stíhanie zastavila. No poškodení podali proti tomu sťažnosť. Rozhodnutie vyšetrovateľa teraz preverí prokuratúra. Pozostalí namietajú okrem iného to, že sa na tele nebohého neobjavila stopa po obesení. Je to naozaj tak?